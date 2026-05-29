Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов провёл рабочую встречу с послом Республики Индия в Беларуси Ашоком Кумаром.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, стороны обсудили динамику двусторонней торговли, перспективы расширения номенклатуры поставок и механизмы снижения торговых барьеров.

Товарооборот продукцией АПК между странами в 2025 году вырос в шесть раз, экспорт белорусской продукции увеличился на 46,7%. В первом квартале 2026 года положительная динамика сохранилась: объём торговли сельскохозяйственной продукцией и сырьём составил 131,8% к аналогичному периоду прошлого года, экспорт — 135,8%. В структуре поставок лидируют растительное масло (+134%), сливочное масло, зерно и бобовые культуры.

«Индия – огромный, динамичный рынок с растущим спросом на качественную продовольственную продукцию. Мы видим реальные возможности кратно увеличить поставки сливочного масла и других товаров. Для этого важно совместно работать над гармонизацией требований и снижением тарифных барьеров», — отметил Юрий Горлов.

Сотрудничество в агропромышленной сфере осуществляется на базе межведомственного Соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства. На сегодняшний день 33 белорусских мясо-молочных предприятия прошли регистрацию в Управлении по безопасности пищевых продуктов и стандартов Индии (FSSAI), что открывает путь для прямых экспортных контрактов.

Сдерживающим фактором остаются высокие ставки ввозных таможенных пошлин, требующие поэтапной проработки в рамках двустороннего диалога.

«Мы высоко оценили качество белорусской продукции – растущие объёмы поставок говорят сами за себя. Отношения между нашими странами исторически прочны, мы важные партнёры, разделяющие общие взгляды на развитие сельского хозяйства и продовольственную безопасность», — подчеркнул Посол Ашок Кумар.

Стороны также обсудили перспективы создания условий свободной торговли для отдельных категорий белорусской продукции. Индия, придающая стратегическое значение развитию собственного аграрного сектора, заинтересована в стабильных поставках калийных удобрений из Беларуси – ключевого фактора повышения урожайности.

Важным шагом к углублению кооперации станет участие индийских компаний в 36-й международной выставке «Белагро-2026». Стороны договорились активизировать работу по возобновлению заседаний Совместной рабочей группы по сельскому хозяйству и содействию в установлении прямых контактов между производителями двух стран.