|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
ТОВАРООБОРОТ АПК МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ИНДИЕЙ В 2025 ГОДУ ВЫРОС В ШЕСТЬ РАЗ
10:27 01.06.2026
Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов провёл рабочую встречу с послом Республики Индия в Беларуси Ашоком Кумаром.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, стороны обсудили динамику двусторонней торговли, перспективы расширения номенклатуры поставок и механизмы снижения торговых барьеров.
Товарооборот продукцией АПК между странами в 2025 году вырос в шесть раз, экспорт белорусской продукции увеличился на 46,7%. В первом квартале 2026 года положительная динамика сохранилась: объём торговли сельскохозяйственной продукцией и сырьём составил 131,8% к аналогичному периоду прошлого года, экспорт — 135,8%. В структуре поставок лидируют растительное масло (+134%), сливочное масло, зерно и бобовые культуры.
«Индия – огромный, динамичный рынок с растущим спросом на качественную продовольственную продукцию. Мы видим реальные возможности кратно увеличить поставки сливочного масла и других товаров. Для этого важно совместно работать над гармонизацией требований и снижением тарифных барьеров», — отметил Юрий Горлов.
Сотрудничество в агропромышленной сфере осуществляется на базе межведомственного Соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства. На сегодняшний день 33 белорусских мясо-молочных предприятия прошли регистрацию в Управлении по безопасности пищевых продуктов и стандартов Индии (FSSAI), что открывает путь для прямых экспортных контрактов.
Сдерживающим фактором остаются высокие ставки ввозных таможенных пошлин, требующие поэтапной проработки в рамках двустороннего диалога.
«Мы высоко оценили качество белорусской продукции – растущие объёмы поставок говорят сами за себя. Отношения между нашими странами исторически прочны, мы важные партнёры, разделяющие общие взгляды на развитие сельского хозяйства и продовольственную безопасность», — подчеркнул Посол Ашок Кумар.
Стороны также обсудили перспективы создания условий свободной торговли для отдельных категорий белорусской продукции. Индия, придающая стратегическое значение развитию собственного аграрного сектора, заинтересована в стабильных поставках калийных удобрений из Беларуси – ключевого фактора повышения урожайности.
Важным шагом к углублению кооперации станет участие индийских компаний в 36-й международной выставке «Белагро-2026». Стороны договорились активизировать работу по возобновлению заседаний Совместной рабочей группы по сельскому хозяйству и содействию в установлении прямых контактов между производителями двух стран.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2026
Курсы в банках
на 01.06.2026
Конвертация в банках
на 01.06.2026