Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Александр Яковчиц провёл рабочую встречу с Государственным секретарём по иностранным делам и делам мозамбикцев за рубежом Марией де Фатима Симан Мансу.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, стороны обсудили перспективы развития двустороннего взаимодействия в агропромышленной сфере. Созданная Белорусско-Мозамбикская совместная комиссия – рабочий инструмент, позволяющий решать вопросы доступа продукции на рынки.

Товарооборот в области АПК за 2025 год формировался преимущественно за счёт импорта мозамбикских фруктов. Белорусская сторона предлагает расширить номенклатуру: на рынок Мозамбика могут поставляться мясо птицы, сухое обезжиренное молоко, сливочное масло, детское питание, а также ветеринарные препараты и вакцины.

Мы стремимся к значимым результатам в нашем сотрудничестве и готовы обсуждать конкретные инициативы. Огромный экспортный потенциал позволяет работать по всем направлениям: от поставок мяса и молока до обучения специалистов в белорусских аграрных вузах, — отметил Александр Яковчиц.

Беларусь также предложила мозамбикской стороне сформировать перечень товаров для перспективных поставок и предоставить информацию об условиях доступа на рынок для мясомолочной продукции. Обозначена заинтересованность в проведении в текущем году в Мапуту четвёртого заседания Совместной комиссии, а также в скорейшем завершении рассмотрения Меморандума о взаимопонимании, направленного мозамбикской стороне.

Мы рассматриваем Беларусь как надёжного стратегического партнёра. Нам созданы все условия для развития сотрудничества – и в механизации сельского хозяйства, и в поставках продукции. Наша страна активно развивается, и нам важно наращивать поставки продовольствия, — подчеркнула Мария де Фатима Симан Мансу.

Минсельхозпрод также подтвердил готовность осуществлять подготовку кадров для аграрного сектора Мозамбика по всему спектру специальностей на базе четырёх подведомственных учреждениях высшего образования.

Стороны договорились активизировать работу по конкретизации экспортных позиций и ускорению процедур согласования документов, чтобы уже в ближайшей перспективе перейти от намерений к практическим контрактам.