Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ВЬЕТНАМ НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО И НАРАЩИВАТЬ ТОВАРООБОРОТ
11:26 29.05.2026
Заместитель Премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич провела встречу с заместителем Премьер-министра Республики Вьетнам Хо Куок Зунгом, сообщает пресс-служба Правительства.
Встреча прошла в рамках мероприятий, приуроченных к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Астане (Казахстан).
Хо Куок Зунг отметил исключительную важность повышения уровня двусторонних белорусско-вьетнамских отношений.
Вице-премьер Вьетнама акцентировал внимание, что исторический визит 12 мая 2025 года Генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Беларусь придал мощный импульс двусторонним отношениям и перевел их в ранг стратегического партнерства. Хо Куок Зунг просил передать самые теплые слова от То Лама Президенту Беларуси Александру Лукашенко, подчеркнув что Главу белорусского государства ждут в этом году с официальным визитом.
В ходе встречи стороны подчеркнули имеющийся огромный потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества и необходимость увеличения товарооборота, договорились активизировать двусторонние контакты, обменялись мнениями по имеющейся проблематике в рамках Евразийского экономического союза.
В октябре этого года исполняется 10 лет со дня вступления в силу Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом.
