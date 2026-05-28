Заместитель Премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич провела встречу с заместителем Премьер-министра Республики Вьетнам Хо Куок Зунгом, сообщает пресс-служба Правительства.

Встреча прошла в рамках мероприятий, приуроченных к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Астане (Казахстан).

Хо Куок Зунг отметил исключительную важность повышения уровня двусторонних белорусско-вьетнамских отношений.

Вице-премьер Вьетнама акцентировал внимание, что исторический визит 12 мая 2025 года Генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Беларусь придал мощный импульс двусторонним отношениям и перевел их в ранг стратегического партнерства. Хо Куок Зунг просил передать самые теплые слова от То Лама Президенту Беларуси Александру Лукашенко, подчеркнув что Главу белорусского государства ждут в этом году с официальным визитом.

В ходе встречи стороны подчеркнули имеющийся огромный потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества и необходимость увеличения товарооборота, договорились активизировать двусторонние контакты, обменялись мнениями по имеющейся проблематике в рамках Евразийского экономического союза.

В октябре этого года исполняется 10 лет со дня вступления в силу Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом.