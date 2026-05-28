ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


БЕЛАРУСЬ И ВЬЕТНАМ НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО И НАРАЩИВАТЬ ТОВАРООБОРОТ


11:26 29.05.2026

Заместитель Премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич провела встречу с заместителем Премьер-министра Республики Вьетнам Хо Куок Зунгом, сообщает пресс-служба Правительства.

Встреча прошла в рамках мероприятий, приуроченных к заседанию Высшего Евразийского экономического совета в Астане (Казахстан).

Хо Куок Зунг отметил исключительную важность повышения уровня двусторонних белорусско-вьетнамских отношений.

Вице-премьер Вьетнама акцентировал внимание, что исторический визит 12 мая 2025 года Генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Беларусь придал мощный импульс двусторонним отношениям и перевел их в ранг стратегического партнерства. Хо Куок Зунг просил передать самые теплые слова от То Лама Президенту Беларуси Александру Лукашенко, подчеркнув что Главу белорусского государства ждут в этом году с официальным визитом.

В ходе встречи стороны подчеркнули имеющийся огромный потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества и необходимость увеличения товарооборота, договорились активизировать двусторонние контакты, обменялись мнениями по имеющейся проблематике в рамках Евразийского экономического союза.

В октябре этого года исполняется 10 лет со дня вступления в силу Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2026
валюта курс
EUR 3.2047
USD 2.7596
RUB 3.8720
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2030 -0.0084
USD 2.7596 -0.0042
RUB 3.8720 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3900
USD 2.8700 2.8950
RUB 3.8460 3.8490
подробнее

Конвертация в банках
на 29.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1790
EUR/RUB 87.7000 88.2768
USD/RUB 74.5000 75.0900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line