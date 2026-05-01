Белорусская универсальная товарная биржа и Центр поддержки предпринимательства Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба БУТБ

По словам председателя правления БУТБ Александра Осмоловского, соглашение послужит основой для составления дорожной карты сотрудничества БУТБ и ЦПП Приморского края, в которой будут прописаны конкретные действия сторон по достижению намеченных целей.

«На нашей площадке представлены все предприятия Республики Беларусь и производимая ими продукция, которую можно приобрести по объективным рыночным ценам. Кроме того, торговля через биржу — это безопасная форма работы на белорусском рынке, так как биржевая платформа является государственным инструментом, обеспечивающим реализацию экономического потенциала страны. Уверен, что биржевой механизм будет востребован у приморских предпринимателей и поможет им эффективнее вести свой бизнес в Беларуси как в части импорта, так и экспорта товаров», — отметил руководитель БУТБ.

По состоянию на 28.05.2026 на БУТБ были аккредитованы 12 компаний из Приморского края. Весь объем сделок, заключенных ими в текущем году, пришелся на закупку белорусской молочной продукции: сухого обезжиренного и цельного молока и сухих молочных сливок.

С целью увеличения биржевого товарооборота Беларуси и Приморья во втором полугодии 2026 г. приоритетное внимание будет уделяться проработке импорта товаров, производимых в этом регионе России. Речь идет прежде всего о зерновых и бобовых культурах, шроте масличных культур, кормовых добавках и продукции химической промышленности. В то же время планируется расширить линейку белорусских товаров, поставляемых в Приморье. В числе перспективных позиций мясо и мясные субпродукты, сычужные сыры, аминокислоты, продукция промышленного и потребительского назначения.