28.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БУТБ И ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


17:46 28.05.2026

Белорусская универсальная товарная биржа и Центр поддержки предпринимательства Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба БУТБ

По словам председателя правления БУТБ Александра Осмоловского, соглашение послужит основой для составления дорожной карты сотрудничества БУТБ и ЦПП Приморского края, в которой будут прописаны конкретные действия сторон по достижению намеченных целей.

«На нашей площадке представлены все предприятия Республики Беларусь и производимая ими продукция, которую можно приобрести по объективным рыночным ценам. Кроме того, торговля через биржу — это безопасная форма работы на белорусском рынке, так как биржевая платформа является государственным инструментом, обеспечивающим реализацию экономического потенциала страны. Уверен, что биржевой механизм будет востребован у приморских предпринимателей и поможет им эффективнее вести свой бизнес в Беларуси как в части импорта, так и экспорта товаров», — отметил руководитель БУТБ.

По состоянию на 28.05.2026 на БУТБ были аккредитованы 12 компаний из Приморского края. Весь объем сделок, заключенных ими в текущем году, пришелся на закупку белорусской молочной продукции: сухого обезжиренного и цельного молока и сухих молочных сливок.

С целью увеличения биржевого товарооборота Беларуси и Приморья во втором полугодии 2026 г. приоритетное внимание будет уделяться проработке импорта товаров, производимых в этом регионе России. Речь идет прежде всего о зерновых и бобовых культурах, шроте масличных культур, кормовых добавках и продукции химической промышленности. В то же время планируется расширить линейку белорусских товаров, поставляемых в Приморье. В числе перспективных позиций мясо и мясные субпродукты, сычужные сыры, аминокислоты, продукция промышленного и потребительского назначения.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2026
валюта курс
EUR 3.2047
USD 2.7596
RUB 3.8720
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2030 -0.0084
USD 2.7596 -0.0042
RUB 3.8720 +0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3860 3.3950
USD 2.8910 2.9000
RUB 3.8400 3.8470
подробнее

Конвертация в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1770
EUR/RUB 88.0000 88.4000
USD/RUB 75.0000 75.3500
подробнее