Международные связи

КИТАЙСКИЙ БИЗНЕС ДОГОВОРИЛСЯ О ЗАПУСКЕ ПРОИЗВОДСТВА АВТОКОМПОНЕНТОВ В БЕЛАРУСИ

13:08 28.05.2026 В рамках визита делегации Минской области представители индустриального парка «Великий камень» приняли участие в Международной конференции по развитию сотрудничества с городами-побратимами провинции Шаньдун – 2026 в городе Цзинань. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе индустриального парка, на диалоговой площадке конференции инвестиционные возможности парка вызвали особый интерес у машиностроительных и логистических компаний провинции. Во время посещения предприятий города Циндао достигнуты договоренности о локализации в Беларуси производства ряда автокомпонентов.