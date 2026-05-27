Международные связи


КИТАЙСКИЙ БИЗНЕС ДОГОВОРИЛСЯ О ЗАПУСКЕ ПРОИЗВОДСТВА АВТОКОМПОНЕНТОВ В БЕЛАРУСИ


13:08 28.05.2026

В рамках визита делегации Минской области представители индустриального парка «Великий камень» приняли участие в Международной конференции по развитию сотрудничества с городами-побратимами провинции Шаньдун – 2026 в городе Цзинань.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе индустриального парка, на диалоговой площадке конференции инвестиционные возможности парка вызвали особый интерес у машиностроительных и логистических компаний провинции.

Во время посещения предприятий города Циндао достигнуты договоренности о локализации в Беларуси производства ряда автокомпонентов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.05.2026
валюта курс
EUR 3.2182
USD 2.7638
RUB 3.8702
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2114 +0.0013
USD 2.7638 -0.0065
RUB 3.8702 +0.0162
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3860 3.3950
USD 2.8910 2.9000
RUB 3.8400 3.8470
подробнее

Конвертация в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1770
EUR/RUB 88.0000 88.4000
USD/RUB 75.0000 75.3500
подробнее
