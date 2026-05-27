28.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЧЕБОТАРЬ: БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В РАСШИРЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЮНИДО В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОМРАЗВИТИИ


10:54 28.05.2026

Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с ЮНИДО в области регионального промышленного развития. Об этом заявил 28 мая 2026 года министр экономики Юрий Чеботарь на встрече с заместителем Генерального директора Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), исполнительным директором Департамента глобального партнерства и внешних связей Фату Хайдара, состоявшейся в рамках V Евразийского экономического форума.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения взаимодействия Министерства экономики и ЮНИДО.

Министр отметил важную роль организации как конструктивной площадки в продвижении устойчивого экономического развития стран участниц, а также успешную совместную работу по реализации проектов по внедрению технологий Четвертой промышленной революции в Брестской и Могилевской областях Беларуси.

«Беларусь рассматривает ЮНИДО в качестве одного из ключевых международных партнеров по внедрению современных технологий и стандартов. Министерство экономики высоко ценит экспертную поддержку организации и нацелено на углубление сотрудничества в таких сферах, как цифровая трансформация, внедрение бережливого производства и технологий Четвертой промышленной революции.

Эффективная совместная работа позволяет рассчитывать на долгосрочную перспективу сотрудничества по поддержке социально-экономического развития нашей страны», – подчеркнул Юрий Чеботарь.

По итогам встречи сторонами определены дальнейшие шаги по активизации взаимодействия в рамках запуска новых проектов, а также подходы по дальнейшей поддержке со стороны ЮНИДО регионального промышленного развития.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.05.2026
валюта курс
EUR 3.2182
USD 2.7638
RUB 3.8702
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2114 +0.0013
USD 2.7638 -0.0065
RUB 3.8702 +0.0162
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3920 3.3980
USD 2.8950 2.9060
RUB 3.8370 3.8470
подробнее

Конвертация в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1770
EUR/RUB 88.2500 88.4000
USD/RUB 75.2500 75.6500
подробнее