Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с ЮНИДО в области регионального промышленного развития. Об этом заявил 28 мая 2026 года министр экономики Юрий Чеботарь на встрече с заместителем Генерального директора Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), исполнительным директором Департамента глобального партнерства и внешних связей Фату Хайдара, состоявшейся в рамках V Евразийского экономического форума.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, стороны обсудили текущее состояние и перспективы расширения взаимодействия Министерства экономики и ЮНИДО.

Министр отметил важную роль организации как конструктивной площадки в продвижении устойчивого экономического развития стран участниц, а также успешную совместную работу по реализации проектов по внедрению технологий Четвертой промышленной революции в Брестской и Могилевской областях Беларуси.

«Беларусь рассматривает ЮНИДО в качестве одного из ключевых международных партнеров по внедрению современных технологий и стандартов. Министерство экономики высоко ценит экспертную поддержку организации и нацелено на углубление сотрудничества в таких сферах, как цифровая трансформация, внедрение бережливого производства и технологий Четвертой промышленной революции.

Эффективная совместная работа позволяет рассчитывать на долгосрочную перспективу сотрудничества по поддержке социально-экономического развития нашей страны», – подчеркнул Юрий Чеботарь.

По итогам встречи сторонами определены дальнейшие шаги по активизации взаимодействия в рамках запуска новых проектов, а также подходы по дальнейшей поддержке со стороны ЮНИДО регионального промышленного развития.