В индустриальном парке «Великий камень» состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между администрацией парка и китайской деловой ассоциацией Global Shan Platform.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе парка, стороны будут взаимодействовать по широкому спектру направлений. Это содействие китайским промышленным предприятиям в развитии бизнеса в индустриальном парке и поиск перспективных инновационных проектов для «Великого камня», а также установление контактов между белорусскими и китайскими предпринимателями и оказание поддержки предприятиям Беларуси в выходе на китайский рынок.

Global Shan Platform – зарубежная инвестиционная платформа для китайских предпринимателей, которая фокусируется на расширении промышленности и инвестициях за рубежом в рамках инициативы «Пояс и путь».