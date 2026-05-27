ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С КИТАЙСКОЙ ДЕЛОВОЙ АССОЦИАЦИЕЙ GLOBAL SHAN PLATFORM


10:14 28.05.2026

В индустриальном парке «Великий камень» состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между администрацией парка и китайской деловой ассоциацией Global Shan Platform.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе парка, стороны будут взаимодействовать по широкому спектру направлений. Это содействие китайским промышленным предприятиям в развитии бизнеса в индустриальном парке и поиск перспективных инновационных проектов для «Великого камня», а также установление контактов между белорусскими и китайскими предпринимателями и оказание поддержки предприятиям Беларуси в выходе на китайский рынок.

Global Shan Platform – зарубежная инвестиционная платформа для китайских предпринимателей, которая фокусируется на расширении промышленности и инвестициях за рубежом в рамках инициативы «Пояс и путь».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.05.2026
валюта курс
EUR 3.2182
USD 2.7638
RUB 3.8702
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2114 +0.0013
USD 2.7638 -0.0065
RUB 3.8702 +0.0162
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3920 3.3980
USD 2.8950 2.9060
RUB 3.8370 3.8470
подробнее

Конвертация в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1770
EUR/RUB 88.2500 88.4000
USD/RUB 75.2500 75.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line