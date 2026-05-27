Посол Беларуси в Венесуэле Дмитрий Деревинский встретился с министром туризма Венесуэлы Даниэллой Кабэльо Контрэрас.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-венесуэльского сотрудничества в сфере туризма.

Собеседники уделили особое внимание детальному изучению всего спектра предоставляемых сторонами туристических услуг, определению наиболее привлекательных маршрутов и тематических направлений, а также оптимизации логистических схем в целях стимулирования туристических потоков между двумя странами.

По итогам встречи стороны наметили конкретные шаги по активизации совместной работы, включая развитие прямых контактов между белорусскими и венесуэльскими туроператорами, обмен специализированной информацией, взаимное участие в профильных выставочно-ярмарочных мероприятиях и дальнейшее расширение договорно-правовой базы в сфере туризма.