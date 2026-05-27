Международные связи


БЕЛАРУСЬ И ВЕНЕСУЭЛА ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА


09:25 28.05.2026

Посол Беларуси в Венесуэле Дмитрий Деревинский встретился с министром туризма Венесуэлы Даниэллой Кабэльо Контрэрас.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-венесуэльского сотрудничества в сфере туризма.

Собеседники уделили особое внимание детальному изучению всего спектра предоставляемых сторонами туристических услуг, определению наиболее привлекательных маршрутов и тематических направлений, а также оптимизации логистических схем в целях стимулирования туристических потоков между двумя странами.

По итогам встречи стороны наметили конкретные шаги по активизации совместной работы, включая развитие прямых контактов между белорусскими и венесуэльскими туроператорами, обмен специализированной информацией, взаимное участие в профильных выставочно-ярмарочных мероприятиях и дальнейшее расширение договорно-правовой базы в сфере туризма.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.05.2026
валюта курс
EUR 3.2182
USD 2.7638
RUB 3.8702
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2114 +0.0013
USD 2.7638 -0.0065
RUB 3.8702 +0.0162
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3920 3.3980
USD 2.8950 2.9060
RUB 3.8370 3.8470
подробнее

Конвертация в банках
на 28.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1680 1.1770
EUR/RUB 88.2500 88.4000
USD/RUB 75.2500 75.6500
подробнее
