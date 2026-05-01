Увеличение количества аккредитованных компаний и обеспечение их регулярного участия в биржевых торгах является приоритетным направлением работы Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в рамках развития биржевой торговли между Беларусью и Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой. Такое заявление сделал начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук в ходе вебинара «Час с Торгпредом», организованного Торговым представительством Российской Федерации в Республике Беларусь для деловых кругов ХМАО, сообщает пресс-служба биржевой площадки.

«На бирже созданы условия для непосредственного взаимодействия с более чем 30 тысячами белорусских предприятий из разных отраслей экономики, что открывает широкие возможности для югорских компаний как в части закупок товаров в Беларуси, так и в части реализации собственной продукции. Как показывает опыт работы с другими регионами России, наиболее активно биржевой механизм применяют субъекты малого и среднего предпринимательства. В связи с этим мы рассчитываем на содействие со стороны Центра поддержки экспорта Ханты-Мансийского автономного округа в привлечении локального бизнеса на нашу электронную платформу. Это приоритетное направление сотрудничества, которое придаст дополнительный импульс развитию взаимной биржевой торговли и поспособствует увеличению товарооборота», — подчеркнул Ярослав Ковальчук.

В свою очередь руководитель Центра поддержки экспорта ХМАО Виктор Чебаков отметил важность биржи как элемента внешнеторговой инфраструктуры и выразил заинтересованность в активизации взаимодействия с БУТБ по вопросам информирования югорского бизнеса о возможностях использования биржевых инструментов.

«Биржа может послужить хорошей стартовой площадкой для предпринимателей Югры, которые хотели бы выйти на белорусский рынок. Соответственно, мы заинтересованы в укреплении партнерских отношений и готовы проводить совместные информационные и обучающие мероприятия по биржевой тематике», — сообщил глава регионального центра поддержки экспорта.

По данным БУТБ, в 2026 г. компании из ХМАО приобретали на биржевых торгах исключительно молочную продукцию, поэтому первостепенной задачей на ближайшую перспективу определено расширение номенклатуры товаров, реализуемых посредством экспортных и импортных биржевых сделок между белорусскими и югорскими участниками. Основное внимание будет уделяться взаимным поставкам продукции сельского хозяйства, нефтехимии и деревообработки.