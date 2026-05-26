В Смоленской области России появится Центр по производству низкопольных перронных автобусов и сервисного обслуживания техники МАЗ. Старт его строительству дан 22 мая 2026 г., сообщает пресс-служба Минского автозавода.

Соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта и дорожная карта были подписаны в 2025 году при поддержке Президента Беларуси Александра Лукашенко.

В церемонии закладки капсулы приняли участие Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Юрий Селиверстов, Губернатор Смоленской области Василий Анохин и генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович.

«Это очень амбициозный проект. В Российской Федерации авиационная отрасль динамично развивается и демонстрирует уверенный рост. Кроме того, реализуются совместные программы, в рамках которых мы вместе с российскими коллегами ведем работы по созданию и производству современных воздушных судов, предназначенных для эксплуатации в небольших аэропортах. Это позволит увеличить число таких воздушных гаваней, а значит, потребует соответствующей транспортной инфраструктуры. Убежден, что данная работа развивается в правильном направлении, а выпускаемая техника МАЗ будет востребована и успешно применяться», — подчеркнул Посол Беларуси в России.

В ходе торжественного мероприятия Юрию Селиверстову и Василию Анохину представили широкую номенклатуру техники МАЗ, которая в настоящее время размещена на площадке, являющейся точкой входа и единым распределительным центром для всей законтрактованной продукции Минского автомобильного завода, поставляемой в Российскую Федерацию Техника находится здесь для передачи конечному покупателю.

Также высоким гостям был презентован макет проекта по строительству функционального объекта.

Здесь планируется возведение административно‑бытового комплекса с офисными помещениями, предпродажной зоной, сервисными боксами, покрасочной камерой. К комплексу будет примыкать отдельный производственный корпус, где будет осуществляться выпуск низкопольных перронных автобусов, которые заполнят освободившуюся нишу на рынке и станут надежной заменой технике выбывших производителей.

Кроме того, в перспективе планируется создание учебного класса и формирование «летучих бригад». Это позволит оперативно устранять неполадки и минимизировать простои техники.

В настоящее время завершены геодезические работы, продолжаются геологические и экологические изыскания, необходимые для проектирования будущего объекта. Учитывая объемы и этапность работ, предполагаемый срок завершения строительства объекта — 2028-2029 год.

Оператором проекта выступает ООО «ЛАДОГАМАЗСЕРВИС», дочерняя компания Минского автомобильного завода.

«Уверен, что такой серьезный, важный проект будет интересен и для соседних, приграничных с нами регионов», - заявил Василий Анохин.

Губернатор Смоленской области отметил, что сейчас осуществляется переход на новый формат обслуживания техники. Речь идет о сервисном сопровождении, которое, с учетом высокой интенсификации производства и сложности самих машин, целесообразно организовывать в рамках единого технологического процесса — в частности, единого сервисного пространства на базе МАЗ.

«Ну и конечно, для нас тоже важно поучаствовать в таком пилотном, сложном проекте по производству перронного автобуса. Действительно, это будет первая на российском рынке такая совместная модель. Поэтому, с нашей стороны, сделаем все возможное для того, чтобы этот проект был реализован».

Губернатор также подчеркнул, что Минский автомобильный завод зарекомендовал себя как надежный партнер Смоленской области не только в сфере общественного транспорта, но и во взаимодействии с ведущими предприятиями области — Заводом КДМ и Заводом «Смолмаш».

Так, генеральный директор смоленского Завода КДМ выразила благодарность генеральному директору ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерию Иванковичу за конструктивное взаимодействие. Ольга Соловьева подчеркнула, что благодаря Минскому автомобильному заводу удалось совместно с Росагролизингом реализовать программу по поставке 200 единиц коммунальной техники в южные регионы Российской Федерации в кратчайшие сроки — за три месяца. Было отмечено, что машины уже работают на линиях и зарекомендовали себя как эффективные.

«Совместно с вашими конструкторами мы смогли добиться коэффициента прессования 1,7 — такого показателя сегодня нет ни у кого. Конструкторы МАЗа гибко и оперативно реагируют на каждое замечание, дорабатывают технику и внимательно относятся к каждому вопросу, потому что наша продукция создается для человека — чтобы она была удобной и безопасной»,— резюмировала Ольга Соловьева.

Генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович и заместитель генерального директора ООО «МАЗ-РУС» - директор по корпоративному развитию Дмитрий Туманов приняли участие в рабочей встрече Посла Беларуси в России Юрия Селиверстова с Губернатором Смоленской области Василием Анохиным.

Стороны обсудили наиболее актуальные вопросы многопланового взаимодействия Беларуси и Смоленской области, финализировали достигнутые в ходе визита договоренности, обменялись мнениями о текущих и перспективных кооперационных проектах. Также рассмотрели ход реализации договоренностей по итогам визитов делегаций Смоленской области в Беларусь, выполнение совместных документов о сотрудничестве.

Особое внимание уделили вопросам расширения объемов и номенклатуры поставок белорусской коммунальной техники, тракторов, пассажирского транспорта в регион в разрезе потребностей на среднесрочную перспективу. Подтверждены конкретные планы закупок белорусских троллейбусов.