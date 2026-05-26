В текущем году планируется обеспечить более сбалансированную структуру биржевой торговли между Беларусью и Татарстаном, максимально учитывающую интересы обеих сторон. Об этом заявил заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Герман Пузырный во время встречи с татарстанской бизнес-делегацией в Минске, сообщает пресс-служба биржевой площадки.

«Биржа — это достаточно гибкий механизм, который позволяет одинаково эффективно обслуживать экспортные и импортные операции на уровне стран и регионов. Поэтому в контексте развития биржевой торговли с Татарстаном мы стремимся к паритету между импортом и экспортом, чтобы и белорусские, и татарстанские товаропроизводители имели возможность реализовать свой потенциал», — подчеркнул представитель БУТБ.

Вместе с тем, по словам Германа Пузырного, в январе-апреле 2026 г. весь объем биржевого товарооборота Беларуси и Татарстана пришелся на поставки продукции белорусского производства.

«В течение рассматриваемого периода участники биржевых торгов из Татарстана активно приобретали белорусское сухое молоко, сливочное масло и сычужные сыры, тогда как сделок по реализации татарстанской продукции зарегистрировано не было. То есть по итогам января-апреля Татарстан выступил нетто-импортером», — резюмировал заместитель начальника управления ВЭД БУТБ.

В связи с этим до конца 2026 г. основные усилия будут направлены на организацию импорта товаров, выпускаемых промышленными и сельскохозяйственными предприятиями Татарстана, через биржевую площадку. Это создаст условия не только для роста товарооборота, но и для расширения номенклатуры продукции, вовлеченной в биржевую торговлю между двумя республиками. Среди перспективных позиций для импорта в Беларусь, в частности, рассматриваются шроты масличных культур, маслосемена, полимеры и каучук.

По состоянию на 26.05.2026 на БУТБ были аккредитованы 65 субъектов хозяйствования из Татарстана. При этом республика занимает первое место среди всех регионов Приволжского федерального округа России по сумме биржевых сделок, заключенных на белорусской биржевой площадке в январе-апреле 2026 г.