Александр Лукашенко подписал законы о ратификации международных договоров с Иорданией, Оманом, Пакистаном и Мьянмой, сообщает пресс-служба Президента.

Главой государства ратифицировано Соглашение между правительствами Беларуси и Иордании об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых обязательств. Документ направлен на устранение двойного налогообложения резидентов двух стран в отношении налогов на доходы и прибыль, подоходного налога, разграничение юрисдикции сторон при взимании указанных налогов, закрепление обязательств по обмену информацией между налоговыми службами.

Межправительственное Соглашение Беларуси и Омана о международных автомобильных перевозках грузов определяет порядок осуществления таких перевозок (на основании разрешений) и уполномоченные органы (от Беларуси - Министерство транспорта и коммуникаций).

Меморандум о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Пакистана по сотрудничеству в сфере труда и трудоустройства направлен на развитие сотрудничества по отправке и трудоустройству в Беларуси квалифицированных пакистанских работников и членов их семей.

В числе ратифицированных документов также Соглашение между правительствами Беларуси и Мьянмы о взаимной отмене виз. Оно предусматривает освобождение от необходимости получения виз для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории принимающей стороны граждан, имеющих действительные национальные паспорта, при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 30 дней с даты въезда (до 90 дней в течение календарного года).