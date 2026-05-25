Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОНЫ О РАТИФИКАЦИИ ДОГОВОРОВ С ИОРДАНИЕЙ, ОМАНОМ, ПАКИСТАНОМ И МЬЯНМОЙ


09:55 26.05.2026

Александр Лукашенко подписал законы о ратификации международных договоров с Иорданией, Оманом, Пакистаном и Мьянмой, сообщает пресс-служба Президента.

Главой государства ратифицировано Соглашение между правительствами Беларуси и Иордании об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых обязательств. Документ направлен на устранение двойного налогообложения резидентов двух стран в отношении налогов на доходы и прибыль, подоходного налога, разграничение юрисдикции сторон при взимании указанных налогов, закрепление обязательств по обмену информацией между налоговыми службами.

Межправительственное Соглашение Беларуси и Омана о международных автомобильных перевозках грузов определяет порядок осуществления таких перевозок (на основании разрешений) и уполномоченные органы (от Беларуси - Министерство транспорта и коммуникаций).

Меморандум о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Пакистана по сотрудничеству в сфере труда и трудоустройства направлен на развитие сотрудничества по отправке и трудоустройству в Беларуси квалифицированных пакистанских работников и членов их семей.

В числе ратифицированных документов также Соглашение между правительствами Беларуси и Мьянмы о взаимной отмене виз. Оно предусматривает освобождение от необходимости получения виз для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории принимающей стороны граждан, имеющих действительные национальные паспорта, при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 30 дней с даты въезда (до 90 дней в течение календарного года).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2026
валюта курс
EUR 3.2069
USD 2.7549
RUB 3.8547
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2025 +0.0193
USD 2.7549 +0.0043
RUB 3.8547 -0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3810 3.3900
USD 2.8650 2.8800
RUB 3.8150 3.8280
подробнее

Конвертация в банках
на 26.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1874
EUR/RUB 88.4000 88.8573
USD/RUB 74.8000 75.4800
подробнее