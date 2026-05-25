|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ ЗАКОНЫ О РАТИФИКАЦИИ ДОГОВОРОВ С ИОРДАНИЕЙ, ОМАНОМ, ПАКИСТАНОМ И МЬЯНМОЙ
09:55 26.05.2026
Александр Лукашенко подписал законы о ратификации международных договоров с Иорданией, Оманом, Пакистаном и Мьянмой, сообщает пресс-служба Президента.
Главой государства ратифицировано Соглашение между правительствами Беларуси и Иордании об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых обязательств. Документ направлен на устранение двойного налогообложения резидентов двух стран в отношении налогов на доходы и прибыль, подоходного налога, разграничение юрисдикции сторон при взимании указанных налогов, закрепление обязательств по обмену информацией между налоговыми службами.
Межправительственное Соглашение Беларуси и Омана о международных автомобильных перевозках грузов определяет порядок осуществления таких перевозок (на основании разрешений) и уполномоченные органы (от Беларуси - Министерство транспорта и коммуникаций).
Меморандум о взаимопонимании между правительствами Беларуси и Пакистана по сотрудничеству в сфере труда и трудоустройства направлен на развитие сотрудничества по отправке и трудоустройству в Беларуси квалифицированных пакистанских работников и членов их семей.
В числе ратифицированных документов также Соглашение между правительствами Беларуси и Мьянмы о взаимной отмене виз. Оно предусматривает освобождение от необходимости получения виз для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории принимающей стороны граждан, имеющих действительные национальные паспорта, при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 30 дней с даты въезда (до 90 дней в течение календарного года).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2026
Курсы в банках
на 26.05.2026
Конвертация в банках
на 26.05.2026