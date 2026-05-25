Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ И ГЛАВА ТАТАРСТАНА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕЙ ПОВЕСТКИ


09:29 26.05.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин и Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили вопросы двусторонней повестки за рабочим обедом, сообщает пресс-служба Правительства.

Встреча продолжила диалог, начатый на уровне Президента Беларуси и Главы Татарстана, и укрепила статус Татарстана как одного из ключевых партнеров Беларуси среди регионов Российской Федерации.

Особое внимание было уделено вопросам промышленной кооперации и реализации совместных проектов. По итогам рабочей встречи достигнуты договоренности о дальнейшем углублении взаимодействия по приоритетным направлениям двусторонней повестки.

С каждым годом взаимодействие Беларуси и Татарстана обретает все более глубокое практическое содержание, формируя надежную основу для развития двусторонних отношений. Потенциал белорусско-татарстанского сотрудничества колоссален. При этом важно найти новые стимулы для углубления интеграционных процессов и сохранения общей успешной динамики. Белорусская сторона открыта к обсуждению всего спектра перспективных направлений совместной работы, нацеленных на долгосрочную перспективу и взаимовыгодный результат. Задача номер один - проработать новые договоренности, открыв новый этап в реализации совместных проектов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2026
валюта курс
EUR 3.2069
USD 2.7549
RUB 3.8547
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2025 +0.0193
USD 2.7549 +0.0043
RUB 3.8547 -0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3810 3.3900
USD 2.8650 2.8800
RUB 3.8150 3.8280
подробнее

Конвертация в банках
на 26.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1874
EUR/RUB 88.4000 88.8573
USD/RUB 74.8000 75.4800
подробнее
