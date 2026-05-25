|26.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Международные связи
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ И ГЛАВА ТАТАРСТАНА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕЙ ПОВЕСТКИ
09:29 26.05.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин и Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили вопросы двусторонней повестки за рабочим обедом, сообщает пресс-служба Правительства.
Встреча продолжила диалог, начатый на уровне Президента Беларуси и Главы Татарстана, и укрепила статус Татарстана как одного из ключевых партнеров Беларуси среди регионов Российской Федерации.
Особое внимание было уделено вопросам промышленной кооперации и реализации совместных проектов. По итогам рабочей встречи достигнуты договоренности о дальнейшем углублении взаимодействия по приоритетным направлениям двусторонней повестки.
С каждым годом взаимодействие Беларуси и Татарстана обретает все более глубокое практическое содержание, формируя надежную основу для развития двусторонних отношений. Потенциал белорусско-татарстанского сотрудничества колоссален. При этом важно найти новые стимулы для углубления интеграционных процессов и сохранения общей успешной динамики. Белорусская сторона открыта к обсуждению всего спектра перспективных направлений совместной работы, нацеленных на долгосрочную перспективу и взаимовыгодный результат. Задача номер один - проработать новые договоренности, открыв новый этап в реализации совместных проектов.
