25.05.2026   
БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В РАЗВИТИИ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ С ПРИВОЛЖСКИМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГОМ РОССИИ


14:47 25.05.2026

В январе-апреле 2026 г. между Беларусью и регионами Приволжского федерального округа России зафиксирован рост объемов биржевой торговли на 13%. Об этом сообщил ведущий специалист управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Александр Евдокименко, выступая на экспертной сессии «Использование биржевой торговли на товарных рынках для развития конкуренции», которая прошла в Ульяновске в рамках выставки-форума «Сделано в Ульяновской области».

Мероприятие было организовано Правительством Ульяновской области при поддержке АО «Российский экспортный центр» и ОАО «Российские железные дороги».

По словам представителя БУТБ, в текущем году биржевые сделки заключали предприятия и организации из 8 регионов Приволжья, а лидерами по товарообороту были Татарстан, Башкортостан и Пермский край.

«В этом году биржевой механизм активно используется в обоих направлениях – как для поставки белорусских товаров в регионы ПФО, так и для приобретения сырья и материалов, востребованных в Беларуси. По итогам января-апреля на белорусский экспорт пришлось около 64% всего объема сделок, заключенных приволжскими компаниями. Лидерами продаж были сухое молоко, пиломатериалы, сливочное масло и мясо крупного рогатого скота. Что касается импорта из Приволжья, то в структуре закупок преобладал листовой и трубный прокат, ферросплавы и кабельно-проводниковая продукция», – отметил Александр Евдокименко.

Как сообщает пресс-служба БУТБ, отдельное внимание было уделено развитию биржевой торговли с Ульяновской областью, которая в настоящее время представлена на БУТБ 12 компаниями. С целью расширения пула участников из этого региона планируется объединить усилия биржи с торгово-промышленной палатой и центром поддержки экспорта Ульяновской области, которые в ходе переговоров подтвердили готовность оказывать содействие в привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства на биржевую платформу.

Ожидается, что драйвером роста объемов биржевых сделок между белорусскими и ульяновскими предприятиями станут взаимные поставки несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью. Для организации такого взаимодействия будет использоваться площадка промышленных и потребительских товаров БУТБ, на которой доступен сервис поиска, заказа и реализации импортозамещающей продукции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2026
валюта курс
EUR 3.1919
USD 2.7506
RUB 3.8586
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2025 +0.0193
USD 2.7549 +0.0043
RUB 3.8547 -0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3750
USD 2.8420 2.8450
RUB 3.8300 3.8350
подробнее

Конвертация в банках
на 25.05.2026
валюта покупка, max продажа, min