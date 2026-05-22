В столице Кыргызстана в гибридном формате прошло 10-е совещание руководителей министерств и ведомств науки и техники государств - членов ШОС, сообщает пресс-служба Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси.

Участие приняли представители Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси.

От Беларуси выступила заместитель председателя ГКНТ Татьяна Столярова.

В 2024 году Республика Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества и присоединилась к межправительственному Соглашению о научно-техническом сотрудничестве.

«ШОС является уникальной платформой для углубления научно-технической кооперации, обеспечения экономического роста, политического диалога и культурного обмена на огромном евразийском пространстве, - отметила в ходе заседания Татьяна Столярова. – Странам-участникам глобальной инициативы открывается широкий спектр возможностей по эффективному обмену опытом и совместному развитию научно-технологической сферы».

Заместитель председателя ГКНТ рассказала, что в соответствии с решением прошлого Совещания руководителей министерств и ведомств науки и техники ШОС, в котором Беларусь участвовала впервые, ГКНТ во взаимодействии с министерствами и ведомствами стран-партнеров принял активное участие в проведении конкурса совместных многосторонних научно-исследовательских и инновационных проектов в рамках ШОС. Для участия в конкурсе подано 18 проектов, по результатам экспертизы и отбора которых рекомендовано к финансированию 3 совместных проекта.

«Беларусь стремится к дальнейшему активному сотрудничеству в сфере науки и инноваций в рамках ШОС, разработке и реализации научно-технических программ и проектов в областях, представляющих взаимный интерес, активизации трансфера технологий на взаимовыгодных партнерских условиях», - подчеркнула Татьяна Столярова.

На заседании обсудили ключевые направления научно-технической политики, совместные исследовательские проекты и меры по расширению взаимодействия. Особое внимание - международной кооперации и внедрению финансируемых научно-технологических инициатив.

Один из главных результатов - согласование проекта Программы «Зеленый технологический коридор» ШОС, направленной на развитие экологически ориентированных технологий.

Также участники поддержали итоги первого конкурса совместных научно-исследовательских проектов ШОС и подтвердили готовность продолжать такие инициативы.