Рабочая встреча представителей Белорусской железной дороги с делегацией китайских компаний «Sinotrans Co., Ltd.» и ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания» состоялась 20 мая 2026 года в городе Бресте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в ходе конструктивного диалога стороны обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества Белорусской железной дороги и китайских компаний, в том числе между государственным предприятием «БЕЛИНТЕРТРАНС» и ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания».

Кроме того, особое внимание было уделено обсуждению возможностей взаимодействия белорусской магистрали с компанией «Sinotrans Co., Ltd.» по использованию ее потенциала в Китае по увеличению объемов грузоперевозок в контейнерах в сообщении Китай – Европа – Китай через Беларусь, задействования строящегося на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» контейнерного железнодорожного терминала.

Важным итогом переговоров стала церемония подписания Меморандума о стратегическом партнерстве между государственным предприятием «БЕЛИНТЕРТРАНС» и ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания».

Для китайских партнеров было организовано посещение контейнерного терминала станции Брест-Северный, в ходе которого проведена детальная презентация технических и технологических возможностей как самого терминала, так и Брестского железнодорожного узла в целом. Начальник государственного объединения «Белорусская железная дорога» Валерий Веренич акцентировал внимание на том, что на белорусской магистрали имеются достаточные резервы для кратного увеличения объемов перевозок из Китая в Европу через Республику Беларусь, в том числе возможность задействования всех белорусско-польских пограничных железнодорожных переходов.