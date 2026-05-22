ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


БЖД И КИТАЙСКИЕ КОМПАНИИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА


13:31 22.05.2026

Рабочая встреча представителей Белорусской железной дороги с делегацией китайских компаний «Sinotrans Co., Ltd.» и ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания» состоялась 20 мая 2026 года в городе Бресте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в ходе конструктивного диалога стороны обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества Белорусской железной дороги и китайских компаний, в том числе между государственным предприятием «БЕЛИНТЕРТРАНС» и ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания».

Кроме того, особое внимание было уделено обсуждению возможностей взаимодействия белорусской магистрали с компанией «Sinotrans Co., Ltd.» по использованию ее потенциала в Китае по увеличению объемов грузоперевозок в контейнерах в сообщении Китай – Европа – Китай через Беларусь, задействования строящегося на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» контейнерного железнодорожного терминала.

Важным итогом переговоров стала церемония подписания Меморандума о стратегическом партнерстве между государственным предприятием «БЕЛИНТЕРТРАНС» и ЗАО «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания».

Для китайских партнеров было организовано посещение контейнерного терминала станции Брест-Северный, в ходе которого проведена детальная презентация технических и технологических возможностей как самого терминала, так и Брестского железнодорожного узла в целом. Начальник государственного объединения «Белорусская железная дорога» Валерий Веренич акцентировал внимание на том, что на белорусской магистрали имеются достаточные резервы для кратного увеличения объемов перевозок из Китая в Европу через Республику Беларусь, в том числе возможность задействования всех белорусско-польских пограничных железнодорожных переходов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2026
валюта курс
EUR 3.1760
USD 2.7315
RUB 3.8656
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1832 +0.0165
USD 2.7506 +0.0191
RUB 3.8586 -0.007
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3590
USD 2.8250 2.8350
RUB 3.8350 3.8370
подробнее

Конвертация в банках
на 22.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1860
EUR/RUB 87.2000 87.5000
USD/RUB 73.7000 73.9900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте