|22.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ТУРКМЕНИСТАН НАЦЕЛЕНЫ НА ПОИСК НОВЫХ ТОЧЕК РОСТА В ТОРГОВЛЕ
10:16 22.05.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин проводит встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба Правительства.
Наши страны плодотворно сотрудничают в рамках международных организаций, оказывая друг другу взаимную поддержку. В гуманитарной сфере показательны отношения в области образования. В университетах Беларуси обучается значительное количество студентов из Туркменистана. Беларусь готовит высококвалифицированных специалистов для Туркменистана в различных сферах. Это предполагает, в том числе, поиски новых ниш и потенциальных возможностей для развития торгово-экономического сотрудничества. Есть потенциал роста взаимной торговли. В числе перспективных - агропромышленная и транспортно-инфраструктурная сфера.
