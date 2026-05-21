Международные связи


БЕЛАРУСЬ И ТУРКМЕНИСТАН НАЦЕЛЕНЫ НА ПОИСК НОВЫХ ТОЧЕК РОСТА В ТОРГОВЛЕ


10:16 22.05.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин проводит встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба Правительства.

Наши страны плодотворно сотрудничают в рамках международных организаций, оказывая друг другу взаимную поддержку. В гуманитарной сфере показательны отношения в области образования. В университетах Беларуси обучается значительное количество студентов из Туркменистана. Беларусь готовит высококвалифицированных специалистов для Туркменистана в различных сферах. Это предполагает, в том числе, поиски новых ниш и потенциальных возможностей для развития торгово-экономического сотрудничества. Есть потенциал роста взаимной торговли. В числе перспективных - агропромышленная и транспортно-инфраструктурная сфера.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2026
валюта курс
EUR 3.1760
USD 2.7315
RUB 3.8656
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1667 +0.0079
USD 2.7315 +0.0011
RUB 3.8656 +0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3350 3.3400
USD 2.8200 2.8250
RUB 3.8350 3.8370
подробнее

Конвертация в банках
на 22.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1885
EUR/RUB 87.0000 87.1500
USD/RUB 73.5000 73.6000
подробнее
