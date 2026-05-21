Международные связи


СОВМИН ОДОБРИЛ ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ЯДЕРНЫМ НАСЛЕДИЕМ


14:22 21.05.2026

Совет Министров одобрил проект международной технической помощи "Совершенствование методов безопасного обращения с объектами ядерного наследия". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, проект финансируется Международным агентством по атомной энергии. Получателями выступают МЧС, Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям, ГНТУ "Центр по ядерной и радиационной безопасности", Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, государственное природоохранное научно-исследовательское учреждение "Полесский государственный радиационно-экологический заповедник", ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды", Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси.

Реализация проекта позволит повысить компетенции специалистов при осуществлении деятельности на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

В рамках проекта планируется поставка измерительного оборудования для оценки радиоактивного загрязнения окружающей среды и оборудования радиационного контроля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2026
валюта курс
EUR 3.1640
USD 2.7304
RUB 3.8596
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1667 +0.0079
USD 2.7315 +0.0011
RUB 3.8656 +0.006
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3100 3.3240
USD 2.7940 2.7950
RUB 3.8330 3.8450
подробнее

Конвертация в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1785 1.1850
EUR/RUB 86.3000 86.9000
USD/RUB 72.8000 73.1900
подробнее
