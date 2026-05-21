Совет Министров одобрил проект международной технической помощи "Совершенствование методов безопасного обращения с объектами ядерного наследия". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, проект финансируется Международным агентством по атомной энергии. Получателями выступают МЧС, Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям, ГНТУ "Центр по ядерной и радиационной безопасности", Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, государственное природоохранное научно-исследовательское учреждение "Полесский государственный радиационно-экологический заповедник", ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды", Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси.

Реализация проекта позволит повысить компетенции специалистов при осуществлении деятельности на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

В рамках проекта планируется поставка измерительного оборудования для оценки радиоактивного загрязнения окружающей среды и оборудования радиационного контроля.