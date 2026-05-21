|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
СОВМИН ОДОБРИЛ ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ЯДЕРНЫМ НАСЛЕДИЕМ
14:22 21.05.2026
Совет Министров одобрил проект международной технической помощи "Совершенствование методов безопасного обращения с объектами ядерного наследия". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.
Как сообщает пресс-служба Правительства, проект финансируется Международным агентством по атомной энергии. Получателями выступают МЧС, Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям, ГНТУ "Центр по ядерной и радиационной безопасности", Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, государственное природоохранное научно-исследовательское учреждение "Полесский государственный радиационно-экологический заповедник", ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды", Институт радиобиологии Национальной академии наук Беларуси.
Реализация проекта позволит повысить компетенции специалистов при осуществлении деятельности на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.
В рамках проекта планируется поставка измерительного оборудования для оценки радиоактивного загрязнения окружающей среды и оборудования радиационного контроля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 21.05.2026
Курсы в банках
на 21.05.2026
Конвертация в банках
на 21.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте