21.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БУТБ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ЦЕНТРОМ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НОВОРОССИЙСКА


12:35 21.05.2026

Белорусская универсальная товарная биржа будет сотрудничать с Центром поддержки предпринимательства Новороссийска

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в приоритете - привлечение субъектов малого и среднего бизнеса, в т.ч. через информационные и обучающие мероприятия по применению электронных биржевых торгов в ВЭД.

Первым стал онлайн-семинар для коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей Новороссийска, заинтересованных в использовании биржевой площадки как точки входа на рынок Беларуси и третьих стран.

На БУТБ аккредитованы 98 субъектов хозяйствования Краснодарского края (+5 с начала года).

В январе-апреле 2026 г. рост товарооборота год к году в 2,6 раза, главным образом за счет поставок белорусских товаров.

Наибольшие объемы продаж - пиломатериалы, сливочное масло, аминокислоты.

Белорусские предприятия приобретали только бумажную продукцию.

Для устранения дисбаланса в структуре взаимной торговли при содействии ЦПП Новороссийска планируется усилить импортную составляющую сотрудничества Беларуси и Кубани в биржевой сфере.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2026
валюта курс
EUR 3.1640
USD 2.7304
RUB 3.8596
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1588 -0.0072
USD 2.7304 +0.0011
RUB 3.8596 +0.0185
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2900 3.3150
USD 2.7800 2.7950
RUB 3.8270 3.8450
подробнее

Конвертация в банках
на 21.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1870
EUR/RUB 85.1000 86.6000
USD/RUB 72.5000 73.0994
подробнее
