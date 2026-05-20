Белорусская универсальная товарная биржа будет сотрудничать с Центром поддержки предпринимательства Новороссийска

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в приоритете - привлечение субъектов малого и среднего бизнеса, в т.ч. через информационные и обучающие мероприятия по применению электронных биржевых торгов в ВЭД.

Первым стал онлайн-семинар для коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей Новороссийска, заинтересованных в использовании биржевой площадки как точки входа на рынок Беларуси и третьих стран.

На БУТБ аккредитованы 98 субъектов хозяйствования Краснодарского края (+5 с начала года).

В январе-апреле 2026 г. рост товарооборота год к году в 2,6 раза, главным образом за счет поставок белорусских товаров.

Наибольшие объемы продаж - пиломатериалы, сливочное масло, аминокислоты.

Белорусские предприятия приобретали только бумажную продукцию.

Для устранения дисбаланса в структуре взаимной торговли при содействии ЦПП Новороссийска планируется усилить импортную составляющую сотрудничества Беларуси и Кубани в биржевой сфере.