Международные связи
БЕЛАРУСЬ И УЗБЕКИСТАН РАСШИРИЛИ НОМЕНКЛАТУРУ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПОСТАВОК НА 2026 ГОД
11:04 21.05.2026
В рамках двенадцатого заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан подписано соглашение о развитии взаимодействия в области продовольствия и сельского хозяйства.
Документ заключён между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Министерствами сельского хозяйства и экономики и финансов Узбекистана, сообщает Telegram-канал сельскохозяйственного ведомства. От белорусской стороны соглашение подписал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Яковчиц.
Соглашение закрепляет намерение сторон увеличить объёмы взаимных поставок продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья в 2026 году. Конкретизирована номенклатура товаров.
Стороны подтвердили обязательства соблюдать действующие международные договоры в части ветеринарных требований и фитосанитарного контроля. Все вопросы будут решаться в рамках Белорусско-узбекской рабочей группы по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.
Подписание соглашения стало одним из итогов рабочего визита белорусской правительственной делегации, возглавляемой заместителем премьер-министра Юрием Шулейко, и закрепило высокий уровень доверия между ведомствами двух стран в стратегически важной сфере обеспечения качественными продуктами питания.
