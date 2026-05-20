В рамках двенадцатого заседания совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан подписано соглашение о развитии взаимодействия в области продовольствия и сельского хозяйства.

Документ заключён между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Министерствами сельского хозяйства и экономики и финансов Узбекистана, сообщает Telegram-канал сельскохозяйственного ведомства. От белорусской стороны соглашение подписал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Яковчиц.

Соглашение закрепляет намерение сторон увеличить объёмы взаимных поставок продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья в 2026 году. Конкретизирована номенклатура товаров.

Стороны подтвердили обязательства соблюдать действующие международные договоры в части ветеринарных требований и фитосанитарного контроля. Все вопросы будут решаться в рамках Белорусско-узбекской рабочей группы по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

Подписание соглашения стало одним из итогов рабочего визита белорусской правительственной делегации, возглавляемой заместителем премьер-министра Юрием Шулейко, и закрепило высокий уровень доверия между ведомствами двух стран в стратегически важной сфере обеспечения качественными продуктами питания.