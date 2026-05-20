Международные связи
БЕЛАРУСЬ И АЛЖИР БУДУТ СОВМЕСТНО РАЗВИВАТЬ ИИ И ТЕХНОЛОГИИ
09:42 21.05.2026
Совет Министров утвердил Соглашение о сотрудничестве между Правительством Беларуси и Правительством Алжира в области научных исследований, технологического развития и инноваций. Соответствующее Постановление Совмина от 20 мая 2026 г. №254 "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Беларусь и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики в области научных исследований, технологического развития и инноваций" подписал премьер-министр Александр Турчин.
Соглашение подписано 3 декабря 2025 года в Алжире в рамках визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба Правительства, в Соглашении определены приоритетные направления сотрудничества: цифровые технологии и искусственный интеллект, инновационные технологии в промышленности, биологические, химико-фармацевтические и медицинские технологии, инновационные технологии в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности и другие.
Предусмотрено создание совместной комиссии по научно-техническому сотрудничеству, реализация совместных научных и научно-технических проектов, обмен учеными, экспертами, исследователями, аспирантами, а также участие в научных мероприятиях (конференциях, симпозиумах, семинарах, стажировках).
