ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


БЕЛАРУСЬ НАЦЕЛЕНА НА СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТПРОЕКТОВ С УЗБЕКИСТАНОМ


13:25 20.05.2026

Двенадцатое заседание Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан прошло в Ташкенте. Белорусскую делегацию на заседании возглавил Заместитель Премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко.

Как сообщает пресс-служба Правительства, Беларусь и Узбекистан связывают давние дружеские и конструктивные партнерские отношения, а также обоюдное стремление выстраивать полноценное сотрудничество во всех сферах.

Свою эффективность продемонстрировали новые форматы взаимодействия: форум регионов, деловой совет, женский бизнес-форум.

Товарооборот между нашими странами неуклонно растет. В 2025 году объемы взаимной торговли достигли самого высокого показателя за все время нашего сотрудничества. По итогам первого квартала текущего года показатели взаимной торговли продолжают расти.

Беларусь обеспечивает стабильные поставки в Узбекистан востребованных высококачественных мясомолочных и других продовольственных товаров, продукцию деревообрабатывающей, нефтехимической и фармацевтической отраслей, сельскохозяйственной техники, медицинских препаратов и бытовой техники.

Беларусь нацелена на долгосрочное сотрудничество с Узбекистаном. Это выражается, в первую очередь, в создании совместных производств и реализации инвестиционных проектов.

В ходе заседания обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном. Определены задачи по дальнейшему развитию торгово-экономического и инвестиционно-кооперационного взаимодействия, выработаны конкретные меры по активизации сотрудничества в области промышленности, агропромышленного комплекса, транспорта и логистики, в образовательной, научно-инновационной и культурно-гуманитарной сферах. Рассмотрены пути активизации межрегиональной составляющей в отношениях двух стран, а также расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2026
валюта курс
EUR 3.1640
USD 2.7304
RUB 3.8596
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1588 -0.0072
USD 2.7304 +0.0011
RUB 3.8596 +0.0185
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2850 3.3130
USD 2.7750 2.7880
RUB 3.8250 3.8380
подробнее

Конвертация в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1840
EUR/RUB 85.7000 86.3000
USD/RUB 72.3000 72.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте