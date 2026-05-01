|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ НАЦЕЛЕНА НА СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТПРОЕКТОВ С УЗБЕКИСТАНОМ
13:25 20.05.2026
Двенадцатое заседание Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан прошло в Ташкенте. Белорусскую делегацию на заседании возглавил Заместитель Премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко.
Как сообщает пресс-служба Правительства, Беларусь и Узбекистан связывают давние дружеские и конструктивные партнерские отношения, а также обоюдное стремление выстраивать полноценное сотрудничество во всех сферах.
Свою эффективность продемонстрировали новые форматы взаимодействия: форум регионов, деловой совет, женский бизнес-форум.
Товарооборот между нашими странами неуклонно растет. В 2025 году объемы взаимной торговли достигли самого высокого показателя за все время нашего сотрудничества. По итогам первого квартала текущего года показатели взаимной торговли продолжают расти.
Беларусь обеспечивает стабильные поставки в Узбекистан востребованных высококачественных мясомолочных и других продовольственных товаров, продукцию деревообрабатывающей, нефтехимической и фармацевтической отраслей, сельскохозяйственной техники, медицинских препаратов и бытовой техники.
Беларусь нацелена на долгосрочное сотрудничество с Узбекистаном. Это выражается, в первую очередь, в создании совместных производств и реализации инвестиционных проектов.
В ходе заседания обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном. Определены задачи по дальнейшему развитию торгово-экономического и инвестиционно-кооперационного взаимодействия, выработаны конкретные меры по активизации сотрудничества в области промышленности, агропромышленного комплекса, транспорта и логистики, в образовательной, научно-инновационной и культурно-гуманитарной сферах. Рассмотрены пути активизации межрегиональной составляющей в отношениях двух стран, а также расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2026
Курсы в банках
на 20.05.2026
Конвертация в банках
на 20.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте