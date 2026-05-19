Возможности использования биржевого механизма для увеличения товарооборота Беларуси со странами Европы стали главной темой встречи начальника управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Ярослава Ковальчука с представителем Белорусской торгово-промышленной палаты в Германии Константином Пантелеевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, стороны обсудили результаты участия европейских компаний в биржевых торгах в 2025-2026 гг., выделили ключевые тенденции и обменялись мнениями касательно перспективных товарных позиций, которые могли бы обеспечить устойчивый рост объемов биржевых сделок в долгосрочном периоде.

«Первые четыре месяца текущего года показали заметный всплеск интереса европейского бизнеса к биржевому рынку Беларуси, и в мае эта тенденция сохраняется. В годовом исчислении общая сумма биржевых сделок компаний из европейских государств выросла более чем в полтора раза.

В частности, по Германии темп роста к январю-апрелю 2025 г. составил 122%. В Беларуси резиденты этой страны в основном покупали сухое молоко, сухую молочную сыворотку, сливочное масло и казеин, а поставляли семена кукурузы и пищевую лактозу», — рассказал Ярослав Ковальчук.

В свою очередь Константин Пантелеев выразил готовность оказывать содействие БУТБ в расширении пула участников торгов из Германии и других европейских государств, а также предоставлять консультационную поддержку по вопросам работы на европейском рынке.

Помимо резидентов Германии, в январе-апреле 2026 г. биржевые сделки на БУТБ заключали компании из 13 стран Европы. Самыми популярными белорусскими товарами у европейских участников были сухое молоко, рапсовое масло, льняное волокно, свекловичный жом и меласса, тогда как в Беларусь преимущественно импортировались семена сельскохозяйственных культур и гербициды.