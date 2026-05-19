ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


НА БУТБ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ СО СТРАНАМИ ЕВРОПЫ


12:34 20.05.2026

Возможности использования биржевого механизма для увеличения товарооборота Беларуси со странами Европы стали главной темой встречи начальника управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Ярослава Ковальчука с представителем Белорусской торгово-промышленной палаты в Германии Константином Пантелеевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, стороны обсудили результаты участия европейских компаний в биржевых торгах в 2025-2026 гг., выделили ключевые тенденции и обменялись мнениями касательно перспективных товарных позиций, которые могли бы обеспечить устойчивый рост объемов биржевых сделок в долгосрочном периоде.

«Первые четыре месяца текущего года показали заметный всплеск интереса европейского бизнеса к биржевому рынку Беларуси, и в мае эта тенденция сохраняется. В годовом исчислении общая сумма биржевых сделок компаний из европейских государств выросла более чем в полтора раза.

В частности, по Германии темп роста к январю-апрелю 2025 г. составил 122%. В Беларуси резиденты этой страны в основном покупали сухое молоко, сухую молочную сыворотку, сливочное масло и казеин, а поставляли семена кукурузы и пищевую лактозу», — рассказал Ярослав Ковальчук.

В свою очередь Константин Пантелеев выразил готовность оказывать содействие БУТБ в расширении пула участников торгов из Германии и других европейских государств, а также предоставлять консультационную поддержку по вопросам работы на европейском рынке.

Помимо резидентов Германии, в январе-апреле 2026 г. биржевые сделки на БУТБ заключали компании из 13 стран Европы. Самыми популярными белорусскими товарами у европейских участников были сухое молоко, рапсовое масло, льняное волокно, свекловичный жом и меласса, тогда как в Беларусь преимущественно импортировались семена сельскохозяйственных культур и гербициды.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.05.2026
валюта курс
EUR 3.1712
USD 2.7293
RUB 3.8411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1660 -0.034
USD 2.7293 -0.018
RUB 3.8411 +0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2850 3.3220
USD 2.7800 2.7990
RUB 3.8100 3.8240
подробнее

Конвертация в банках
на 20.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1850
EUR/RUB 86.2500 87.0000
USD/RUB 72.5000 73.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте