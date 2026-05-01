Беларусь и Китай планируют проводить один или два межрегиональных форума ежегодно. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков во время встречи с заместителем Губернатора провинции Ганьсу КНР Ван Бином, сообщает пресс-служба Правительства.

"Провинция Ганьсу и ее народ занимают особое место в белорусско-китайских отношениях. Мы рассматриваем ваш визит как продолжение нашей глубокой дружбы, взаимной поддержки и взаимопомощи и надеемся на прорыв во взаимоотношениях, выход на качественно новый уровень сотрудничества с Гродненской областью. Искренняя дружба и взаимопонимание по всем вопросам наших лидеров - Александра Лукашенко и Си Цзиньпина - является мощным фундаментом для развития наших отношений. Президент нашей страны всегда подчеркивает важность, необходимость и своевременность того, чтобы экономические отношения поднялись на тот же уровень, что и политические, человеческие. Межрегиональные связи наши лидеры держат на личном контроле и неоднократно подчеркивали их особую важность", - сказал Николай Снопков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 мая подписал Директиву "О практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой". "Этот документ внутренний. Это настольная книга для наших руководителей по достижению намеченных целей сотрудничества с КНР в инвестиционном и торгово-экономическом направлениях. Особое место в принятой Директиве занимает межрегиональное сотрудничество. В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. Межрегиональный форум Ганьсу - Гродненская область будет первым и, надеюсь, образцовым", - отметил первый вице-премьер.

"Мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями Китая и областями Беларуси. Каждый год будем проводить один или два форума. Цель их - подписание конкретных инвестиционных контрактов для активного прихода китайских предприятий в Беларусь, реализации промышленных проектов развития. Это основное задание, которое поставлено передо мной Президентом нашей страны", - подчеркнул Николай Снопков.

Ван Бин отметил, что это его первый визит в Беларусь, но, выйдя из самолета, он сразу почувствовал себя как дома.

"Китай и Беларусь - настоящие друзья и партнеры, которые доверяют друг другу. Всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство между нами развивается на высоком уровне. Политическое взаимное доверие укрепляется, развивается практическое сотрудничество, все это служит образцом равноправных и взаимовыгодных отношений между государствами. Благодаря вашему вниманию и поддержке сотрудничество между провинцией Ганьсу и Беларусью получило всестороннее развитие и принесло плодотворные результаты в различных сферах. Торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует устойчивую положительную динамику", - акцентировал он. Развивается и научно-техническое взаимодействие.