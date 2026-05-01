ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


БЕЛОРУССКО-ОМАНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 3 ИЮНЯ


11:07 19.05.2026

Национальный центр поддержки экспорта организует визит масштабной делегации деловых кругов Султаната Оман в Республику Беларусь. Мероприятие состоится 3 июня 2026 года при содействии Оманской торгово-промышленной палаты (OCCI).

В состав иностранной делегации войдут руководители и представители Министерства торговли, промышленности и содействия инвестициям Омана, Оманского инвестиционного агентства, а также руководители более чем 20 крупных компаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, оманская сторона выразила высокую заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества с белорусскими предприятиями и научно-исследовательскими институтами. Ключевыми точками соприкосновения станут сферы продовольственной безопасности, сельского хозяйства, машиностроения, информационно-коммуникационных и облачных технологий, искусственного интеллекта, а также банковский сектор, недвижимость и туризм.

Площадка форума предоставит белорусским участникам возможность обсудить перспективные направления взаимодействия напрямую в рамках двусторонних B2B-переговоров. Рабочим языком встреч определен английский.

Участие в мероприятии бесплатное, однако для посещения форума необходимо пройти обязательную регистрацию в срок до 22 мая. Получить дополнительную информацию и уточнить детали организационного процесса можно по телефону +375 (17) 311-81-16 или по электронной почте .
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.05.2026
валюта курс
EUR 3.1712
USD 2.7293
RUB 3.8411
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.1660 -0.034
USD 2.7293 -0.018
RUB 3.8411 +0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3260 3.3350
USD 2.8000 2.8050
RUB 3.8030 3.8100
подробнее

Конвертация в банках
на 19.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1830
EUR/RUB 87.2000 87.6900
USD/RUB 73.5000 73.8900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте