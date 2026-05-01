19.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Международные связи
БЕЛОРУССКО-ОМАНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 3 ИЮНЯ
11:07 19.05.2026
Национальный центр поддержки экспорта организует визит масштабной делегации деловых кругов Султаната Оман в Республику Беларусь. Мероприятие состоится 3 июня 2026 года при содействии Оманской торгово-промышленной палаты (OCCI).
В состав иностранной делегации войдут руководители и представители Министерства торговли, промышленности и содействия инвестициям Омана, Оманского инвестиционного агентства, а также руководители более чем 20 крупных компаний.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, оманская сторона выразила высокую заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества с белорусскими предприятиями и научно-исследовательскими институтами. Ключевыми точками соприкосновения станут сферы продовольственной безопасности, сельского хозяйства, машиностроения, информационно-коммуникационных и облачных технологий, искусственного интеллекта, а также банковский сектор, недвижимость и туризм.
Площадка форума предоставит белорусским участникам возможность обсудить перспективные направления взаимодействия напрямую в рамках двусторонних B2B-переговоров. Рабочим языком встреч определен английский.
Участие в мероприятии бесплатное, однако для посещения форума необходимо пройти обязательную регистрацию в срок до 22 мая. Получить дополнительную информацию и уточнить детали организационного процесса можно по телефону +375 (17) 311-81-16 или по электронной почте .
