Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Международные связи
ПОСОЛ БЕЛАРУСИ ВРУЧИЛ КОПИИ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ МОНГОЛИИ
09:30 19.05.2026
Посол Республики Беларусь в Монголии Михаил Орда 18 мая 2026 г.вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Монголии Гомбосурэнгийн Амартувшину.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы развития политического и торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Монголией, организации совместных мероприятий и взаимных визитов на различных уровнях.
Стороны подчеркнули дружественный характер белорусско-монгольских отношений и заинтересованность в их дальнейшем укреплении.
