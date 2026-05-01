Национальный центр поддержки экспорта совместно с Федерацией торгово-промышленных палат Индии (FICCI) 27 мая 2026 г. в г. Минске организует Белорусско-Индийский бизнес-форум.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, в рамках форума запланировано обсуждение перспектив сотрудничества в сферах сельского хозяйства и продовольствия, промышленности (машиностроения), фармацевтической отрасли, информационных технологий, туризма и др.

Помимо презентаций отраслевых возможностей, программа форума включает проведение B2B-встреч для налаживания прямого диалога с потенциальными деловыми партнерами из Индии.

Организаторы приглашают к участию представителей белорусских предприятий, заинтересованных в развитии внешней торговли. Стоит учитывать, что официальным