Премьер-министр Беларуси Александр Турчин 13 мая провел телефонный разговор с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Как сообщает пресс-служба Совмина, главы Правительств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки в развитие договоренностей президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина о наращивании белорусско-российского торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества, достигнутых на переговорах 8 мая 2026 года в Москве

Александр Турчин и Михаил Мишустин подтвердили важность активизации интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.