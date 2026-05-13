Совет Министров утвердил Соглашение между Правительствами Беларуси и Азербайджана о взаимном признании водительских удостоверений. Соответствующее постановление подписал Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Соглашение между Правительствами Беларуси и Азербайджана о взаимном признании и обмене водительских удостоверений подписано в Баку 16 января 2026 года

В соответствии с документом стороны взаимно признают водительские удостоверения, выданные компетентными органами государств сторон. Соглашением закрепляется право граждан государств сторон на обмен водительских удостоверений без сдачи соответствующих теоретических и практических испытаний после выдачи разрешения на постоянное проживание