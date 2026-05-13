Международные связи

ЛУКАШЕНКО ОДОБРИЛ ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ СО ШРИ-ЛАНКОЙ О ВОЗДУШНОМ СООБЩЕНИИ

09:26 14.05.2026 В качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Шри-Ланки о воздушном сообщении. Соответствующий указ №160 Александр Лукашенко подписал 13 мая, сообщает пресс-служба президента. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство транспорта и коммуникаций.