ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.05.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


БУТБ ДОБАВИЛА НОВЫЕ ЦЕНОВЫЕ ИНДЕКСЫ НА БИРЖЕВУЮ ПЛАТФОРМУ ПЕТЕРБУРГСКОЙ БИРЖИ


10:01 11.05.2026

Пользователям информационно-аналитической платформы SPX, оператором которой является Петербургская Биржа, стали доступны новые биржевые ценовые индексы Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это, в частности, индексы на сухое молоко, поставляемое на экспорт, а также индексы, основанные на внебиржевых сделках. Последние включают в себя 5 товарных групп. На внутреннем рынке это стальной круг, листовой прокат и подсолнечный шрот, а на внешнем — пиломатериалы и рапсовое масло.

Расширение перечня публикуемых индексов стало очередным этапом развития сотрудничества между БУТБ и Петербургской Биржей в рамках создания международной системы товарных индикаторов и формирования независимой инфраструктуры рыночных данных на пространстве Евразийского экономического союза.

«Дистрибуция новых ценовых индексов по биржевому и внебиржевому сегментам товарного рынка Республики Беларусь через систему SPX не только расширит аналитические возможности пользователей платформы, но и придаст дополнительный импульс реализации масштабного интеграционного проекта по построению международной системы товарных индикаторов, в который тесно вовлечены БУТБ и Петербургская Биржа. Высокая востребованность наших индексов у представителей делового сообщества, государственных регуляторов и других потребителей информации — неоспоримое доказательство того, что мы на правильном пути. Поэтому системная работа по дальнейшему развитию и масштабированию этого стратегического направления будет продолжена», — подчеркнул начальник управления аналитики и перспективного развития БУТБ Виталий Мощенко.

«Последовательное расширение линейки данных БУТБ на платформе SPX подтверждает высокий практический потенциал сотрудничества между нашими биржами. Подключение индексов внебиржевого рынка и новых экспортных индексов позволяет пользователям платформы получать более полную картину товарных рынков Республики Беларусь и использовать дополнительные рыночные ориентиры при принятии решений. Развитие международной системы товарных индикаторов остается одним из ключевых направлений работы Петербургской Биржи», — отметила старший управляющий директор Петербургской Биржи Владлена Рубцова.

Между БУТБ и Петербургской Биржей действует ряд соглашений, направленных на увеличение биржевого товарооборота Беларуси и России, устранение торговых барьеров и популяризацию биржевого механизма среди субъектов хозяйствования двух стран. Кроме того, обе площадки входят в состав Международной ассоциации бирж.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.05.2026
валюта курс
EUR 3.3043
USD 2.8073
RUB 3.7798
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2903 -0.0207
USD 2.8073 -0.0113
RUB 3.7798 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3690
USD 2.8380 2.8500
RUB 3.7380 3.7430
подробнее

Конвертация в банках
на 11.05.2026