Пользователям информационно-аналитической платформы SPX, оператором которой является Петербургская Биржа, стали доступны новые биржевые ценовые индексы Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это, в частности, индексы на сухое молоко, поставляемое на экспорт, а также индексы, основанные на внебиржевых сделках. Последние включают в себя 5 товарных групп. На внутреннем рынке это стальной круг, листовой прокат и подсолнечный шрот, а на внешнем — пиломатериалы и рапсовое масло.

Расширение перечня публикуемых индексов стало очередным этапом развития сотрудничества между БУТБ и Петербургской Биржей в рамках создания международной системы товарных индикаторов и формирования независимой инфраструктуры рыночных данных на пространстве Евразийского экономического союза.

«Дистрибуция новых ценовых индексов по биржевому и внебиржевому сегментам товарного рынка Республики Беларусь через систему SPX не только расширит аналитические возможности пользователей платформы, но и придаст дополнительный импульс реализации масштабного интеграционного проекта по построению международной системы товарных индикаторов, в который тесно вовлечены БУТБ и Петербургская Биржа. Высокая востребованность наших индексов у представителей делового сообщества, государственных регуляторов и других потребителей информации — неоспоримое доказательство того, что мы на правильном пути. Поэтому системная работа по дальнейшему развитию и масштабированию этого стратегического направления будет продолжена», — подчеркнул начальник управления аналитики и перспективного развития БУТБ Виталий Мощенко.

«Последовательное расширение линейки данных БУТБ на платформе SPX подтверждает высокий практический потенциал сотрудничества между нашими биржами. Подключение индексов внебиржевого рынка и новых экспортных индексов позволяет пользователям платформы получать более полную картину товарных рынков Республики Беларусь и использовать дополнительные рыночные ориентиры при принятии решений. Развитие международной системы товарных индикаторов остается одним из ключевых направлений работы Петербургской Биржи», — отметила старший управляющий директор Петербургской Биржи Владлена Рубцова.

Между БУТБ и Петербургской Биржей действует ряд соглашений, направленных на увеличение биржевого товарооборота Беларуси и России, устранение торговых барьеров и популяризацию биржевого механизма среди субъектов хозяйствования двух стран. Кроме того, обе площадки входят в состав Международной ассоциации бирж.