Посол Беларуси в Венесуэле Дмитрий Деревинский встретился с замминистра промышленности и национальной торговли Венесуэлы Хосе Хавьером Эрнандесом Кастильо и президентом венесуэльской корпорации автомобильной промышленности «Корсоауто» Милейди Андреиной Бастидас Монтилья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили ряд организационных и технических вопросов в русле ранее достигнутых договоренностей, связанных с деятельностью совместных предприятий в штате Баринас по сборке белорусских тракторов и грузовой техники.

Стороны наметили план совместных действий на ближайшую перспективу в целях активизации производственного процесса на этих предприятиях и придания дополнительной динамики взаимовыгодному партнерству в сфере промышленной кооперации.