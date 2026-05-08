|11.05.2026
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ВЕНЕСУЭЛА ДОГОВОРИЛИСЬ АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ СОВМЕСТНЫХ ЗАВОДОВ ПО СБОРКЕ ТЕХНИКИ
08:29 11.05.2026
Посол Беларуси в Венесуэле Дмитрий Деревинский встретился с замминистра промышленности и национальной торговли Венесуэлы Хосе Хавьером Эрнандесом Кастильо и президентом венесуэльской корпорации автомобильной промышленности «Корсоауто» Милейди Андреиной Бастидас Монтилья.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили ряд организационных и технических вопросов в русле ранее достигнутых договоренностей, связанных с деятельностью совместных предприятий в штате Баринас по сборке белорусских тракторов и грузовой техники.
Стороны наметили план совместных действий на ближайшую перспективу в целях активизации производственного процесса на этих предприятиях и придания дополнительной динамики взаимовыгодному партнерству в сфере промышленной кооперации.
