ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
11.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БЕЛАРУСЬ И ВЕНЕСУЭЛА ДОГОВОРИЛИСЬ АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ СОВМЕСТНЫХ ЗАВОДОВ ПО СБОРКЕ ТЕХНИКИ


08:29 11.05.2026

Посол Беларуси в Венесуэле Дмитрий Деревинский встретился с замминистра промышленности и национальной торговли Венесуэлы Хосе Хавьером Эрнандесом Кастильо и президентом венесуэльской корпорации автомобильной промышленности «Корсоауто» Милейди Андреиной Бастидас Монтилья.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обсудили ряд организационных и технических вопросов в русле ранее достигнутых договоренностей, связанных с деятельностью совместных предприятий в штате Баринас по сборке белорусских тракторов и грузовой техники.

Стороны наметили план совместных действий на ближайшую перспективу в целях активизации производственного процесса на этих предприятиях и придания дополнительной динамики взаимовыгодному партнерству в сфере промышленной кооперации.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.05.2026
валюта курс
EUR 3.3043
USD 2.8073
RUB 3.7798
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2903 -0.0207
USD 2.8073 -0.0113
RUB 3.7798 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3570 3.3640
USD 2.8400 2.8440
RUB 3.7370 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 89.9000 90.2900
USD/RUB 75.9500 76.2900
подробнее
