Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ ОПРЕДЕЛИЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОТРАСЛИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА


11:40 08.05.2026

Директор Национального центра поддержки экспорта Николай Борисевич 7 мая 2026 г. встретился с министром инвестиций и внешней торговли Египта Мохамедом Фаридом Салехом, который прибыл в Минск для участия в заседании совместной торговой комиссии.

Мохамед Фарид Салех является сопредседателем совместной комиссии с египетской стороны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, стороны обсудили перспективные отрасли для развития сотрудничества Беларуси и Египта и достигли договоренности проработать их в практическом ключе в рамках организации бизнес-мероприятий.

В ходе переговоров Н.Борисевич обозначил возможности Центра по интенсификации белорусско-египетских торгово-экономических отношений, а также подтвердил готовность оказывать поддержку в реализации совместных проектов, как двустороннего формата, так и в масштабах африканского региона.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.05.2026
валюта курс
EUR 3.3172
USD 2.8186
RUB 3.7821
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3110 -0.0163
USD 2.8186 -0.0072
RUB 3.7821 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3570 3.3640
USD 2.8400 2.8440
RUB 3.7370 3.7390
подробнее

Конвертация в банках
на 08.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1840
EUR/RUB 89.9000 90.2900
USD/RUB 75.9500 76.2900
подробнее
