Директор Национального центра поддержки экспорта Николай Борисевич 7 мая 2026 г. встретился с министром инвестиций и внешней торговли Египта Мохамедом Фаридом Салехом, который прибыл в Минск для участия в заседании совместной торговой комиссии.

Мохамед Фарид Салех является сопредседателем совместной комиссии с египетской стороны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, стороны обсудили перспективные отрасли для развития сотрудничества Беларуси и Египта и достигли договоренности проработать их в практическом ключе в рамках организации бизнес-мероприятий.

В ходе переговоров Н.Борисевич обозначил возможности Центра по интенсификации белорусско-египетских торгово-экономических отношений, а также подтвердил готовность оказывать поддержку в реализации совместных проектов, как двустороннего формата, так и в масштабах африканского региона.