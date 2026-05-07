|08.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ ОПРЕДЕЛИЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОТРАСЛИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
11:40 08.05.2026
Директор Национального центра поддержки экспорта Николай Борисевич 7 мая 2026 г. встретился с министром инвестиций и внешней торговли Египта Мохамедом Фаридом Салехом, который прибыл в Минск для участия в заседании совместной торговой комиссии.
Мохамед Фарид Салех является сопредседателем совместной комиссии с египетской стороны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦПЭ, стороны обсудили перспективные отрасли для развития сотрудничества Беларуси и Египта и достигли договоренности проработать их в практическом ключе в рамках организации бизнес-мероприятий.
В ходе переговоров Н.Борисевич обозначил возможности Центра по интенсификации белорусско-египетских торгово-экономических отношений, а также подтвердил готовность оказывать поддержку в реализации совместных проектов, как двустороннего формата, так и в масштабах африканского региона.
