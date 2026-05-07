08.05.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И АЛЬЯНС ALBA ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРОДБЕЗОПАСНОСТИ
09:19 08.05.2026
Посол Беларуси в Венесуэле Дмитрий Деревинский встретился с замминистра иностранных дел Венесуэлы по международным коммуникациям, исполнительным секретарем Боливарианского альянса для народов нашей Америки (ALBA-TCP) Рандером Исмаэлем Пенья Рамиресом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили перспективы использования площадки Альянса для продвижения совместных инициатив.
Собеседники уделили особое внимание вопросам потенциального участия белорусских предприятий и организаций в проекте Agro ALBA, связанном с обеспечением продовольственной безопасности стран Альянса и развитием совместного сельскохозяйственного производства. Определили алгоритм взаимодействия в целях сближения интересов сторон в этой сфере.
