07.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ЭКСПОРТ В ЕГИПЕТ


13:30 07.05.2026

Беларусь планирует нарастить агропродовольственный экспорт в Египет. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь принял участие в восьмом заседании Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии. В ходе мероприятия стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего взаимодействия в области сельского хозяйства.

Участники заслушали выступление министра инвестиций и внешней торговли Арабской Республики Египет, председателя египетской части комиссии Мохамеда Фарида Салеха, который подчеркнул взаимную заинтересованность в углублении торгово-экономических связей.

«Беларусь и Египет связывают дружеские отношения, которые проявляются как на уровне глав государств, так и в практическом межведомственном диалоге. Для оперативного решения вопросов создана Совместная рабочая группа по сотрудничеству в области сельского хозяйства, и мы нацелены на развитие и расширение сотрудничества», – отметил Иван Смильгинь.

Последнее заседание рабочей группы состоялось в октябре 2025 года. Белорусская сторона направила проект протокола на согласование египетским партнёрам, в котором отражены ключевые вопросы, требующие решения для развития взаимного товарооборота.

Важным направлением сотрудничества остаются поставки продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья. Ветеринарными службами двух стран уже согласованы санитарные сертификаты на экспорт из Беларуси в Египет сухой молочной продукции и говядины. Право на поставки молочной продукции имеют 42 белорусских молокоперерабатывающих предприятия.

По итогам 2025 года экспорт белорусской продукции в Египет формировался за счёт поставок сухого обезжиренного и цельного молока, пахты, мучных и кондитерских изделий, сушёных овощей. В текущем году предприятия прорабатывают наращивание поставок сухих молочных продуктов, включая детское питание.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению номенклатуры поставок и укреплению партнёрства.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.05.2026
валюта курс
EUR 3.3274
USD 2.8258
RUB 3.7770
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3110 -0.0163
USD 2.8186 -0.0072
RUB 3.7821 +0.0051
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3560 3.3600
USD 2.8330 2.8390
RUB 3.7370 3.7390
Конвертация в банках
на 07.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1815 1.1840
EUR/RUB 89.9000 90.3400
USD/RUB 75.9000 76.0900
