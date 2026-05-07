Беларусь планирует нарастить агропродовольственный экспорт в Египет. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь принял участие в восьмом заседании Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии. В ходе мероприятия стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего взаимодействия в области сельского хозяйства.

Участники заслушали выступление министра инвестиций и внешней торговли Арабской Республики Египет, председателя египетской части комиссии Мохамеда Фарида Салеха, который подчеркнул взаимную заинтересованность в углублении торгово-экономических связей.

«Беларусь и Египет связывают дружеские отношения, которые проявляются как на уровне глав государств, так и в практическом межведомственном диалоге. Для оперативного решения вопросов создана Совместная рабочая группа по сотрудничеству в области сельского хозяйства, и мы нацелены на развитие и расширение сотрудничества», – отметил Иван Смильгинь.

Последнее заседание рабочей группы состоялось в октябре 2025 года. Белорусская сторона направила проект протокола на согласование египетским партнёрам, в котором отражены ключевые вопросы, требующие решения для развития взаимного товарооборота.

Важным направлением сотрудничества остаются поставки продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья. Ветеринарными службами двух стран уже согласованы санитарные сертификаты на экспорт из Беларуси в Египет сухой молочной продукции и говядины. Право на поставки молочной продукции имеют 42 белорусских молокоперерабатывающих предприятия.

По итогам 2025 года экспорт белорусской продукции в Египет формировался за счёт поставок сухого обезжиренного и цельного молока, пахты, мучных и кондитерских изделий, сушёных овощей. В текущем году предприятия прорабатывают наращивание поставок сухих молочных продуктов, включая детское питание.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению номенклатуры поставок и укреплению партнёрства.