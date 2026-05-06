Беларусь и Египет обсудили возможность запуска прямого авиарейса между Минском и Каиром. Эта инициатива вошла в протокол Восьмого заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии.

Переговоры возглавили министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович и министр инвестиций и внешней торговли Египта Мохамед Фарид Салех.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в заседании приняли участие руководители и представители широкого круга госорганов (организаций). Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в области сельского хозяйства, промышленности, машиностроения и фармацевтики, взаимодействия по линии парламентов, а также намечены перспективные направления для дальнейшей работы.

«Мероприятие имеет особую значимость для наших двусторонних отношений. Почти три года мы шли к этому моменту. Полагаю, что нам необходимо существенно активизировать межведомственные контакты. В этой связи исключительно важно, чтобы сегодня мы рассмотрели вопросы по ключевым элементам двусторонней повестки дня» — отметил Артур Карпович. Египетский министр в свою очередь подчеркнул заинтересованность во взаимодействии с белорусской стороной.

В рамках визита, который проходит с 4 по 8 мая, делегация Египта уже ознакомилась с работой Минского молочного завода, а также посетила предприятия МАЗ и МТЗ.

Сегодня программа визита продолжится Белорусско-Египетским бизнес-форумом, на котором представители деловых кругов двух стран смогут предметно обсудить совместные проекты.