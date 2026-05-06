БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПУСКА ПРЯМОГО АВИАРЕЙСА МЕЖДУ МИНСКОМ И КАИРОМ


08:15 07.05.2026

Беларусь и Египет обсудили возможность запуска прямого авиарейса между Минском и Каиром. Эта инициатива вошла в протокол Восьмого заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии.

Переговоры возглавили министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович и министр инвестиций и внешней торговли Египта Мохамед Фарид Салех.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в заседании приняли участие руководители и представители широкого круга госорганов (организаций). Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в области сельского хозяйства, промышленности, машиностроения и фармацевтики, взаимодействия по линии парламентов, а также намечены перспективные направления для дальнейшей работы.

«Мероприятие имеет особую значимость для наших двусторонних отношений. Почти три года мы шли к этому моменту. Полагаю, что нам необходимо существенно активизировать межведомственные контакты. В этой связи исключительно важно, чтобы сегодня мы рассмотрели вопросы по ключевым элементам двусторонней повестки дня» — отметил Артур Карпович. Египетский министр в свою очередь подчеркнул заинтересованность во взаимодействии с белорусской стороной.

В рамках визита, который проходит с 4 по 8 мая, делегация Египта уже ознакомилась с работой Минского молочного завода, а также посетила предприятия МАЗ и МТЗ.

Сегодня программа визита продолжится Белорусско-Египетским бизнес-форумом, на котором представители деловых кругов двух стран смогут предметно обсудить совместные проекты.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.05.2026
валюта курс
EUR 3.3274
USD 2.8258
RUB 3.7770
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3273 +0.0179
USD 2.8258 -0.0047
RUB 3.7770 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3600
USD 2.8370 2.8480
RUB 3.7250 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1780
EUR/RUB 89.2000 90.3996
USD/RUB 75.8000 76.4000
подробнее