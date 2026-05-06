|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПУСКА ПРЯМОГО АВИАРЕЙСА МЕЖДУ МИНСКОМ И КАИРОМ
08:15 07.05.2026
Беларусь и Египет обсудили возможность запуска прямого авиарейса между Минском и Каиром. Эта инициатива вошла в протокол Восьмого заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии.
Переговоры возглавили министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артур Карпович и министр инвестиций и внешней торговли Египта Мохамед Фарид Салех.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в заседании приняли участие руководители и представители широкого круга госорганов (организаций). Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в области сельского хозяйства, промышленности, машиностроения и фармацевтики, взаимодействия по линии парламентов, а также намечены перспективные направления для дальнейшей работы.
«Мероприятие имеет особую значимость для наших двусторонних отношений. Почти три года мы шли к этому моменту. Полагаю, что нам необходимо существенно активизировать межведомственные контакты. В этой связи исключительно важно, чтобы сегодня мы рассмотрели вопросы по ключевым элементам двусторонней повестки дня» — отметил Артур Карпович. Египетский министр в свою очередь подчеркнул заинтересованность во взаимодействии с белорусской стороной.
В рамках визита, который проходит с 4 по 8 мая, делегация Египта уже ознакомилась с работой Минского молочного завода, а также посетила предприятия МАЗ и МТЗ.
Сегодня программа визита продолжится Белорусско-Египетским бизнес-форумом, на котором представители деловых кругов двух стран смогут предметно обсудить совместные проекты.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 06.05.2026
Курсы в банках
на 06.05.2026
Конвертация в банках
на 06.05.2026