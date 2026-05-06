Взаимные поставки продукции предприятий Республики Беларусь и Ростовской области планируется оптимизировать путем расширенного применения инструментов биржевой торговли. Это упростит поиск деловых партнеров, позволит исключить лишние посреднические звенья и откроет дополнительные сбытовые и закупочные возможности для обеих сторон.

С таким предложением выступил заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Герман Пузырный в рамках онлайн-конференции «Час с Торгпредом России в Республике Беларусь», организованной Торговым представительством Российской Федерации в Республике Беларусь для деловых кругов Ростовской области, сообщает пресс-служба БУТБ.

В мероприятии приняло участие руководство министерств экономического развития, сельского хозяйства, промышленности и энергетики Ростовской области, а также первые лица 27 предприятий реального сектора данного региона России.

По словам представителя БУТБ, ряд производственных и торговых организаций Ростовской области уже достаточно активно используют электронную инфраструктуру биржи при заключении экспортных и импортных контрактов с белорусскими компаниями. Тем не менее потенциал биржевой площадки пока еще в полной мере не задействован.

«По итогам прошлого года биржевой товарооборот Беларуси и Ростовской области увеличился в полтора раза, достигнув почти 12 миллионов долларов. В частности, белорусские участники торгов реализовывали сухое молоко и сыворотку, сливочное масло, аминокислоты, мясопродукты и пиломатериалы, а ростовские — уголь, кокс и изделия из черных и цветных металлов. В текущем году наблюдается более чем трехкратный рост импорта угля и кокса из Ростовской области, в то время как для экспорта из Беларуси характерно расширение товарной номенклатуры за счет двух новых позиций — льняного волокна и пшеничных отрубей. Рассчитываем, что в дальнейшем эти тенденции будут усиливаться и 2026 г. мы завершим с высокой положительной динамикой суммы биржевых сделок», — отметил Герман Пузырный.

По состоянию на 05.05.2026 на БУТБ были аккредитованы 129 субъектов хозяйствования Ростовской области. Это самый высокий показатель среди всех представленных на бирже регионов Южного федерального округа России.