06.05.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БУТБ ПРЕДЛОЖИЛА РОСТОВСКИМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МЕХАНИЗМ ОПТИМИЗАЦИИ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК


13:29 06.05.2026

Взаимные поставки продукции предприятий Республики Беларусь и Ростовской области планируется оптимизировать путем расширенного применения инструментов биржевой торговли. Это упростит поиск деловых партнеров, позволит исключить лишние посреднические звенья и откроет дополнительные сбытовые и закупочные возможности для обеих сторон.

С таким предложением выступил заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Герман Пузырный в рамках онлайн-конференции «Час с Торгпредом России в Республике Беларусь», организованной Торговым представительством Российской Федерации в Республике Беларусь для деловых кругов Ростовской области, сообщает пресс-служба БУТБ.

В мероприятии приняло участие руководство министерств экономического развития, сельского хозяйства, промышленности и энергетики Ростовской области, а также первые лица 27 предприятий реального сектора данного региона России.

По словам представителя БУТБ, ряд производственных и торговых организаций Ростовской области уже достаточно активно используют электронную инфраструктуру биржи при заключении экспортных и импортных контрактов с белорусскими компаниями. Тем не менее потенциал биржевой площадки пока еще в полной мере не задействован.

«По итогам прошлого года биржевой товарооборот Беларуси и Ростовской области увеличился в полтора раза, достигнув почти 12 миллионов долларов. В частности, белорусские участники торгов реализовывали сухое молоко и сыворотку, сливочное масло, аминокислоты, мясопродукты и пиломатериалы, а ростовские — уголь, кокс и изделия из черных и цветных металлов. В текущем году наблюдается более чем трехкратный рост импорта угля и кокса из Ростовской области, в то время как для экспорта из Беларуси характерно расширение товарной номенклатуры за счет двух новых позиций — льняного волокна и пшеничных отрубей. Рассчитываем, что в дальнейшем эти тенденции будут усиливаться и 2026 г. мы завершим с высокой положительной динамикой суммы биржевых сделок», — отметил Герман Пузырный.

По состоянию на 05.05.2026 на БУТБ были аккредитованы 129 субъектов хозяйствования Ростовской области. Это самый высокий показатель среди всех представленных на бирже регионов Южного федерального округа России.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2026
валюта курс
EUR 3.3084
USD 2.8305
RUB 3.7727
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3273 +0.0179
USD 2.8258 -0.0047
RUB 3.7770 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3600
USD 2.8370 2.8480
RUB 3.7250 3.7300
Конвертация в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min