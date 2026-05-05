Международные связи

ЧЕБОТАРЬ: БЕЛАРУСЬ ОТКРЫТА ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНИЦИАТИВ ЕГИПЕТСКИХ ИНВЕСТОРОВ

10:44 06.05.2026 В Министерстве экономики 5 мая 2026 г. состоялась встреча министра экономики Республики Беларусь Юрия Чеботаря с министром инвестиций и внешней торговли Арабской Республики Египет Мохамедом Фаридом Салехом. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, стороны обсудили текущее состояние и перспективы инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Участники подчеркнули значительный потенциал взаимодействия и обозначили необходимость определить приоритетные направления, отвечающие взаимным интересам. По итогам встречи достигнута договоренность об активизации совместной работы по инвестиционному треку, что будет способствовать укреплению экономических связей между Беларусью и Египтом.