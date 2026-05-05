|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
ЧЕБОТАРЬ: БЕЛАРУСЬ ОТКРЫТА ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНИЦИАТИВ ЕГИПЕТСКИХ ИНВЕСТОРОВ
10:44 06.05.2026
В Министерстве экономики 5 мая 2026 г. состоялась встреча министра экономики Республики Беларусь Юрия Чеботаря с министром инвестиций и внешней торговли Арабской Республики Египет Мохамедом Фаридом Салехом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, стороны обсудили текущее состояние и перспективы инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Участники подчеркнули значительный потенциал взаимодействия и обозначили необходимость определить приоритетные направления, отвечающие взаимным интересам.
По итогам встречи достигнута договоренность об активизации совместной работы по инвестиционному треку, что будет способствовать укреплению экономических связей между Беларусью и Египтом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2026
Курсы в банках
на 06.05.2026
Конвертация в банках
на 06.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе