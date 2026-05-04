Международные связи

БЕЛАРУСЬ И ВЕНЕСУЭЛА ОБСУДИЛИ ПОСТАВКИ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ БЕЛАЗ ДЛЯ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

10:34 05.05.2026 Посол Беларуси в Венесуэле Дмитрий Деревинский 4 мая 2026 г. встретился с замминистра экологической горнодобывающей промышленности Венесуэлы по вопросам незолотоносных стратегических минералов Хесусом Рикардо Миересом Витанса. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили практические шаги по активизации взаимодействия в сфере горнорудной промышленности, включая возможности организации поставок карьерных самосвалов БелАЗ и сопутствующей техники белорусского производства с учетом потребностей венесуэльской стороны. Наметили план совместных действий на ближайшую перспективу.