|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БУТБ ПРОРАБАТЫВАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКСПОРТА БЕЛОРУССКОЙ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ В УЗБЕКИСТАН
16:06 30.04.2026
Поставки мяса и мясопродуктов в Узбекистан через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) планируется увеличивать за счет углубления сотрудничества с узбекистанским бизнесом на региональном уровне.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржевой площадки, данный вопрос обсуждался с представителями торгово-промышленной палаты и Андижанской области Узбекистана, которые выразили готовность оказать содействие в активизации торговли сельхозпродукцией с Беларусью через платформу БУТБ.
По словам начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослава Ковальчука, в 2025 г. в Узбекистан были реализованы белорусские мясопродукты на общую сумму 23,1 млн USD, что стало рекордным значением за всю историю развития биржевой торговли между двумя странами. При этом в текущем году объемы биржевого экспорта мяса на узбекистанский рынок также демонстрируют положительную динамику.
«По итогам первого квартала поставки мясной продукции в Узбекистан выросли более чем на 4% в стоимостном выражении. В основном это была замороженная и охлажденная говядина. Интерес узбекистанских импортеров к биржевой площадке обусловлен прежде всего тем, что в торгах участвуют все крупнейшие мясоперерабатывающие предприятия Республики Беларусь. Это существенно облегчает закупочную деятельность на белорусском рынке и позволяет заключать сделки на более выгодных условиях», – отметил Ярослав Ковальчук.
Согласно информации БУТБ, в январе-марте 2026 г. экспорт мяса, мясных полуфабрикатов и субпродуктов посредством биржевых торгов достиг 67 млн USD, на 7% превысив показатель января-марта прошлого года. В качестве покупателей выступили компании из России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 30.04.2026
Курсы в банках
на 30.04.2026
Конвертация в банках
на 30.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте