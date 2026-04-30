Подписка
Международные связи


БУТБ ПРОРАБАТЫВАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ЭКСПОРТА БЕЛОРУССКОЙ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ В УЗБЕКИСТАН


16:06 30.04.2026

Поставки мяса и мясопродуктов в Узбекистан через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) планируется увеличивать за счет углубления сотрудничества с узбекистанским бизнесом на региональном уровне.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржевой площадки, данный вопрос обсуждался с представителями торгово-промышленной палаты и Андижанской области Узбекистана, которые выразили готовность оказать содействие в активизации торговли сельхозпродукцией с Беларусью через платформу БУТБ.

По словам начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослава Ковальчука, в 2025 г. в Узбекистан были реализованы белорусские мясопродукты на общую сумму 23,1 млн USD, что стало рекордным значением за всю историю развития биржевой торговли между двумя странами. При этом в текущем году объемы биржевого экспорта мяса на узбекистанский рынок также демонстрируют положительную динамику.

«По итогам первого квартала поставки мясной продукции в Узбекистан выросли более чем на 4% в стоимостном выражении. В основном это была замороженная и охлажденная говядина. Интерес узбекистанских импортеров к биржевой площадке обусловлен прежде всего тем, что в торгах участвуют все крупнейшие мясоперерабатывающие предприятия Республики Беларусь. Это существенно облегчает закупочную деятельность на белорусском рынке и позволяет заключать сделки на более выгодных условиях», – отметил Ярослав Ковальчук.

Согласно информации БУТБ, в январе-марте 2026 г. экспорт мяса, мясных полуфабрикатов и субпродуктов посредством биржевых торгов достиг 67 млн USD, на 7% превысив показатель января-марта прошлого года. В качестве покупателей выступили компании из России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2026
валюта курс
EUR 3.3061
USD 2.8267
RUB 3.7737
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.04.2026
валюта курс +/-
USD 2.8267 +0.0037
RUB 3.7737 +0.0054
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3330 3.3490
USD 2.8300 2.8420
RUB 3.7230 3.7290
подробнее

Конвертация в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1800
EUR/RUB 89.4000 90.2000
USD/RUB 75.8000 76.3000
подробнее
