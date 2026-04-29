30.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

«АМКОДОР» РАСШИРЯЕТ ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ


09:45 30.04.2026

В Екатеринбурге состоялся ряд рабочих встреч с участием руководства холдинга «АМКОДОР», направленных на развитие сотрудничества и укрепление деловых связей с промышленными партнёрами региона. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Одним из ключевых событий стала встреча с первым заместителем губернатора Свердловской области — министром промышленности и науки Свердловской области Алексеем Шмыковым. В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления взаимодействия, а также участие холдинга «АМКОДОР» в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ».

Отдельное внимание было уделено вопросам расширения присутствия техники «АМКОДОР» на российском рынке и возможностям промышленной кооперации.

Также состоялась рабочая встреча с промышленными предприятиями региона. В ходе диалога стороны обменялись опытом, обсудили потенциал взаимодействия и представили свои производственные возможности.

Руководство холдинга «АМКОДОР» ознакомило коллег с широкой линейкой выпускаемой техники и ключевыми направлениями развития предприятия.

Проведённые встречи подтвердили взаимный интерес к развитию сотрудничества и стали важным шагом в укреплении партнёрских связей между промышленными предприятиями Беларуси и Свердловской области.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.04.2026
валюта курс
EUR 3.3018
USD 2.8230
RUB 3.7683
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2880 +0.0094
USD 2.8230 +0.0029
RUB 3.7683 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3330 3.3490
USD 2.8300 2.8420
RUB 3.7230 3.7290
подробнее

Конвертация в банках
на 30.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1800
EUR/RUB 89.4000 90.2000
USD/RUB 75.8000 76.3000
подробнее
