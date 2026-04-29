Международные связи
«АМКОДОР» РАСШИРЯЕТ ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
09:45 30.04.2026
В Екатеринбурге состоялся ряд рабочих встреч с участием руководства холдинга «АМКОДОР», направленных на развитие сотрудничества и укрепление деловых связей с промышленными партнёрами региона. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
Одним из ключевых событий стала встреча с первым заместителем губернатора Свердловской области — министром промышленности и науки Свердловской области Алексеем Шмыковым. В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления взаимодействия, а также участие холдинга «АМКОДОР» в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ».
Отдельное внимание было уделено вопросам расширения присутствия техники «АМКОДОР» на российском рынке и возможностям промышленной кооперации.
Также состоялась рабочая встреча с промышленными предприятиями региона. В ходе диалога стороны обменялись опытом, обсудили потенциал взаимодействия и представили свои производственные возможности.
Руководство холдинга «АМКОДОР» ознакомило коллег с широкой линейкой выпускаемой техники и ключевыми направлениями развития предприятия.
Проведённые встречи подтвердили взаимный интерес к развитию сотрудничества и стали важным шагом в укреплении партнёрских связей между промышленными предприятиями Беларуси и Свердловской области.
