Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Шулейко встретился с послом КНДР в Беларуси Чи Гён Су.

Как сообщает пресс-служба Правительства, стороны подтвердили готовность реализовать все договоренности, достигнутые в ходе визита президента Республики Беларусь в Пхеньян в марте 2026 года, обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, определили основные двусторонние мероприятия и совместные шаги по расширению белорусско-корейского взаимодействия на ближайшую перспективу.

В завершение встречи вице-премьер пожелал послу успехов в работе в Республике Беларусь