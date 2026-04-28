Международные связи


БЕЛАРУСЬ ПРОДЛИЛА ДЕЙСТВУЮЩИЙ С КУБОЙ МЕХАНИЗМ ВЗАИМНЫХ ПОСТАВОК


11:44 29.04.2026

Беларусь продлевает действующий механизм взаимных поставок в рамках межправительственного Соглашения с Кубой от 24 июня 2014 года. Соответствующий указ №141 «О реализации международного договора» Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 28 апреля.

Как сообщает пресс-служба президента, указом сохраняются условия приобретения кубинских лекарственных препаратов взамен поставляемых автомобильной и сельскохозяйственной техники, изделий медицинского назначения и иных товаров отечественного производства.

Документ направлен на поддержание эффективного механизма взаимного сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Куба.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2026
валюта курс
EUR 3.2972
USD 2.8201
RUB 3.7670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2786 +0.0066
USD 2.8201 +0.006
RUB 3.7670 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3550
USD 2.8280 2.8480
RUB 3.7200 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 29.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 89.9000 90.4900
USD/RUB 76.1000 76.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
