Международные связи

БЕЛАРУСЬ ПРОДЛИЛА ДЕЙСТВУЮЩИЙ С КУБОЙ МЕХАНИЗМ ВЗАИМНЫХ ПОСТАВОК

11:44 29.04.2026 Беларусь продлевает действующий механизм взаимных поставок в рамках межправительственного Соглашения с Кубой от 24 июня 2014 года. Соответствующий указ №141 «О реализации международного договора» Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 28 апреля. Как сообщает пресс-служба президента, указом сохраняются условия приобретения кубинских лекарственных препаратов взамен поставляемых автомобильной и сельскохозяйственной техники, изделий медицинского назначения и иных товаров отечественного производства. Документ направлен на поддержание эффективного механизма взаимного сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Куба.