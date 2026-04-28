Международные связи


МИНЭКОНОМИКИ: БЕЛАРУСЬ СТРЕМИТСЯ К РАСШИРЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С ЗИМБАБВЕ


07:40 29.04.2026

Беларусь стремится к расширению экономического сотрудничества с Зимбабве. Об этом заявил 28 апреля 2026 года первый замминистра экономики Иван Вежновец, выступая с приветственным словом на встрече с зимбабвийской делегацией, проходившей в рамках мероприятий Международного форума деловых контактов «#1регион Территория Успеха» в г. Брест, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как подчеркнул первый замглавы экономического ведомства, товарооборот между нашими странами стабильно растет и по итогам прошлого года почти на четверть превысил объем 2024-го. Существенный вклад в эту динамику обеспечили взаимные поставки продукции субъектами МСП.

«Рассчитываем, что представители малых и средний предприятий Республики Зимбабве смогут установить новые деловые контакты с белорусскими организациями», – сказал Иван Вежновец.

Также первый замминистра экономики напомнил, что в мае 2025 года, между руководителями Министерства экономики Республики Беларусь и Министерства по делам женщин, развитию общин, малых и средних предприятий Республики Зимбабве состоялись переговоры по вопросам сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства. Основные направления нашли отражение в подписанном между нашими ведомствами Меморандуме, сформирован состав Совместного комитета.

«Полагаю, что данную встречу можно определить как первое заседание Совместного комитета по реализации Меморандума» – отметил Иван Вежновец.

Участники встречи обсудили прикладные вопросы в сфере регулирования и поддержки предпринимательства наших странах. Вниманию зимбабвийских гостей был представлен Гид по мерам государственной поддержки бизнеса в Беларуси, где обозначены все существующие льготы и преференции, на которые могут рассчитывать инвесторы при реализации своих проектов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2026
валюта курс
EUR 3.2972
USD 2.8201
RUB 3.7670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2786 +0.0066
USD 2.8201 +0.006
RUB 3.7670 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3350 3.3490
USD 2.8250 2.8350
RUB 3.7100 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 89.7000 90.0982
USD/RUB 76.1000 76.3400
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
