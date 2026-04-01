Международные связи
БЕЛАРУСЬ И НОВЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОРАБАТЫВАЮТ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
14:10 28.04.2026
Беларусь сделала очередной шаг на пути к углублению взаимодействия с международными финансовыми институтами объединения БРИКС.
Как сообщает Министерство финансов, в Минске стартовали технические консультации, посвященные обсуждению условий участия республики в деятельности Нового банка развития (НБР).
В рамках этой встречи представители главного управления международных финансовых отношений подробно рассмотрели с экспертами Банка юридические и финансовые аспекты будущего членства. Данный этап является ключевым для выработки дорожной карты интеграции Беларуси в структуру организации, которая на протяжении последних лет выступает реальной альтернативой западным кредитно-финансовым механизмам.
Переход к практическому обсуждению условий сотрудничества открывает перед белорусской экономикой значительные перспективы. Статус страны-члена НБР позволит республике привлечь долгосрочные инвестиции в масштабные инфраструктурные объекты и проекты устойчивого развития на выгодных условиях.
Важной особенностью работы с Новым банком развития станет возможность диверсификации финансовых потоков. Акцент на использовании национальных валют стран БРИКС в межбанковских расчетах позволит существенно снизить зависимость Беларуси от доллара США и укрепить финансовый суверенитет государства.
Немного о Банке: Новый банк развития (ранее известный как Новый банк развития БРИКС) — это альтернатива западным финансовым структурам, созданная в 2015 году странами БРИКС для финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.
