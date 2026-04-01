Международные связи


БЕЛАРУСЬ И НОВЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОРАБАТЫВАЮТ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА


14:10 28.04.2026

Беларусь сделала очередной шаг на пути к углублению взаимодействия с международными финансовыми институтами объединения БРИКС.

Как сообщает Министерство финансов, в Минске стартовали технические консультации, посвященные обсуждению условий участия республики в деятельности Нового банка развития (НБР).

В рамках этой встречи представители главного управления международных финансовых отношений подробно рассмотрели с экспертами Банка юридические и финансовые аспекты будущего членства. Данный этап является ключевым для выработки дорожной карты интеграции Беларуси в структуру организации, которая на протяжении последних лет выступает реальной альтернативой западным кредитно-финансовым механизмам.

Переход к практическому обсуждению условий сотрудничества открывает перед белорусской экономикой значительные перспективы. Статус страны-члена НБР позволит республике привлечь долгосрочные инвестиции в масштабные инфраструктурные объекты и проекты устойчивого развития на выгодных условиях.

Важной особенностью работы с Новым банком развития станет возможность диверсификации финансовых потоков. Акцент на использовании национальных валют стран БРИКС в межбанковских расчетах позволит существенно снизить зависимость Беларуси от доллара США и укрепить финансовый суверенитет государства.

Немного о Банке: Новый банк развития (ранее известный как Новый банк развития БРИКС) — это альтернатива западным финансовым структурам, созданная в 2015 году странами БРИКС для финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2026
валюта курс
EUR 3.2972
USD 2.8201
RUB 3.7670
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2786 +0.0066
USD 2.8201 +0.006
RUB 3.7670 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3350 3.3490
USD 2.8250 2.8350
RUB 3.7100 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1820
EUR/RUB 89.7000 90.0982
USD/RUB 76.1000 76.3400
подробнее
