В Москве открылось совместное предприятие «РОБЛЕКС», объединившее мощности БЕЛАЗа, инвестиции «Ростеха» и IT-технологии компании «ИнДев Солюшенс» для создания карьерной техники нового поколения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЕЛАЗа, ключевая цель «РОБЛЕКС» – интеграция в российскую горнодобывающую отрасль комплексных решений в области водородных и беспилотных карьерных самосвалов. Эти технологии направлены на значительное снижение эксплуатационных расходов, минимизацию углеродного следа и повышение уровня безопасности на карьерах.

Деятельность «РОБЛЕКС» будет охватывать широкий спектр направлений, обеспечивая полное сопровождение инновационных решений: внедрение водородных и беспилотных карьерных самосвалов на российском рынке; создание необходимой инфраструктуры; адаптация и сопровождение IT-решений; сервисное сопровождение, включая обучение, техническую поддержку, модернизацию программного обеспечения и оборудования.

В ходе совместной работы белорусская сторона сосредоточится на производстве самосвалов и разработке специализированного программного обеспечения, российская – обеспечит бесшовную интеграцию этих инновационных решений на предприятия горнодобывающей отрасли. Совместные усилия направлены на формирование единой платформы, которая будет способствовать развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта, телеметрии и водородной энергетики.

«Открытие «РОБЛЕКС» – это не просто новый этап сотрудничества, а фундаментальный шаг к технологическому суверенитету наших государств. Сегодня мы объединяем мощь белорусского машиностроения и цифровых компетенций с инвестиционным потенциалом российских партнеров. Наша общая задача – предложить рынку не просто технику, а интеллектуальную экосистему, – подчеркнул генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Лесин. – Беспилотные технологии и водородная энергетика, которые мы внедряем, станут ключом к кардинальному снижению издержек и повышению безопасности в горнодобывающей отрасли. Уверен, наша совместная работа заложит основу для устойчивого развития всей индустрии на десятилетия вперед».

«РОБЛЕКС» – это компания с передовыми международными технологиями и огромным экспортным потенциалом. Ожидается, что проект привлечет внимание не только на российском, но и на мировом рынке, предлагая не просто инновацию, а комплексный продукт, сочетающий прорывную инженерию с высокой коммерческой эффективностью», – комментирует генеральный директор ООО «РТ-Развитие бизнеса» Алексей Кухарев.

Олег Беляков, генеральный директор ОАО «ИнДевСолюшенс»: «Доля отечественного кода в проекте – 100 %, что критически важно для импортонезависимости. Именно поэтому наша разработка уже сегодня востребована в странах СНГ: горнодобывающие предприятия ищут надежные, безопасные и масштабируемые решения без привязки к западным вендорам. Совместное предприятие с БЕЛАЗом и РТ-Развитие бизнеса позволяет закрыть эту потребность системно – от ПО до инфраструктуры и сервиса».

«Открывая РОБЛЕКС, мы создаем уникального оператора, способного предложить рынку готовые решения для карьеров будущего – без водителей и с минимальным углеродным следом», – прокомментировал генеральный директор «РОБЛЕКС» Дмитрий Сиземов.