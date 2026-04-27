По итогам I квартала 2026 г. Кемеровская область — Кузбасс заняла третье место среди всех регионов России по объемам реализации угля на торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), сообщает пресс-службе биржевой площадки.

За январь-март кемеровские угледобывающие предприятия продали через БУТБ в Беларусь почти 19 тысяч тонн угля, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2025 г. Об этом сообщила ведущий специалист управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ирина Кравченя во время круглого стола для представителей делового сообщества Кемеровской области, организованного Кузбасской торгово-промышленной палатой и Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

По словам специалиста БУТБ, уголь пользуется стабильным спросом со стороны белорусских предприятий строительного сектора, машиностроения, пищевой промышленности и транспортной отрасли, способствуя росту продаж этого сырья через биржевую платформу.

«В I квартале текущего года белорусские участники биржевых торгов приобрели у российских поставщиков более 143 тысяч тонн угля, на 14% превысив результат января-марта прошлого года. Наряду с компаниями из Кузбасса сделки по продаже угля активно заключали предприятия из Новосибирской и Ростовской областей, а также из Республики Хакасия», — отметила представительница БУТБ.

В рамках дальнейшего развития биржевой торговли между Беларусью и Кемеровской областью планируется не только увеличить объемы продаж угля через БУТБ, но и наладить экспорт в Кузбасс востребованных в регионе белорусских товаров. В первую очередь это такие позиции, как сухое молоко и сыворотка, сливочное масло, сычужные сыры, мясо и мясные полуфабрикаты. Кроме того, перспективным направлением двустороннего сотрудничества в биржевой сфере могут стать взаимные поставки импортозамещающей продукции с применением площадки промышленных и потребительских товаров БУТБ. Первая биржевая сделка с данной категорией товаров (комплектующие для промышленного оборудования) была заключена в 2025 г.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы 20 субъектов хозяйствования Кемеровской области.