ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.04.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ТРОЙКУ КРУПНЕЙШИХ ПРОДАВЦОВ РОССИЙСКОГО УГЛЯ НА БУТБ


11:42 28.04.2026

По итогам I квартала 2026 г. Кемеровская область — Кузбасс заняла третье место среди всех регионов России по объемам реализации угля на торгах Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), сообщает пресс-службе биржевой площадки.

За январь-март кемеровские угледобывающие предприятия продали через БУТБ в Беларусь почти 19 тысяч тонн угля, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2025 г. Об этом сообщила ведущий специалист управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ирина Кравченя во время круглого стола для представителей делового сообщества Кемеровской области, организованного Кузбасской торгово-промышленной палатой и Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

По словам специалиста БУТБ, уголь пользуется стабильным спросом со стороны белорусских предприятий строительного сектора, машиностроения, пищевой промышленности и транспортной отрасли, способствуя росту продаж этого сырья через биржевую платформу.

«В I квартале текущего года белорусские участники биржевых торгов приобрели у российских поставщиков более 143 тысяч тонн угля, на 14% превысив результат января-марта прошлого года. Наряду с компаниями из Кузбасса сделки по продаже угля активно заключали предприятия из Новосибирской и Ростовской областей, а также из Республики Хакасия», — отметила представительница БУТБ.

В рамках дальнейшего развития биржевой торговли между Беларусью и Кемеровской областью планируется не только увеличить объемы продаж угля через БУТБ, но и наладить экспорт в Кузбасс востребованных в регионе белорусских товаров. В первую очередь это такие позиции, как сухое молоко и сыворотка, сливочное масло, сычужные сыры, мясо и мясные полуфабрикаты. Кроме того, перспективным направлением двустороннего сотрудничества в биржевой сфере могут стать взаимные поставки импортозамещающей продукции с применением площадки промышленных и потребительских товаров БУТБ. Первая биржевая сделка с данной категорией товаров (комплектующие для промышленного оборудования) была заключена в 2025 г.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы 20 субъектов хозяйствования Кемеровской области.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.04.2026
валюта курс
EUR 3.3043
USD 2.8141
RUB 3.7647
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2720 -0.0014
USD 2.8141 -0.0051
RUB 3.7647 +0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3380 3.3500
USD 2.8220 2.8380
RUB 3.7100 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 28.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1840
EUR/RUB 89.5000 90.7000
USD/RUB 75.8000 76.4994
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте