Международные связи
БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ НАЛАДЯТ ПРЯМОЕ МЕЖБАНКОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ РОСТА ТОРГОВЛИ
15:52 27.04.2026
Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Евгений Соболевский 26 апреля 2026 г. встретился с министром инвестиций и внешней торговли Египта Мохамедом Фаридом Салехом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны уделили особое внимание возможностям наращивания белорусско-египетского товарооборота, в том числе путем налаживания прямого межбанковского взаимодействия, развития диалога по линии бизнес-структур, реализации в Египте проектов в сфере промышленной кооперации при возможном содействии со стороны государства.
Собеседники обсудили актуальные вопросы взаимодействия, включая график визитов в Беларусь на высшем и высоком уровнях и заседаний институциональных органов двустороннего сотрудничества.
По результатам встречи достигнуты договоренности о проведении межбанковских консультаций, а также о рассмотрении соответствующей тематики в рамках 8-го заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии в начале мая 2026 г. в г.Минске.
