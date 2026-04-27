Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Евгений Соболевский 26 апреля 2026 г. встретился с министром инвестиций и внешней торговли Египта Мохамедом Фаридом Салехом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны уделили особое внимание возможностям наращивания белорусско-египетского товарооборота, в том числе путем налаживания прямого межбанковского взаимодействия, развития диалога по линии бизнес-структур, реализации в Египте проектов в сфере промышленной кооперации при возможном содействии со стороны государства.

Собеседники обсудили актуальные вопросы взаимодействия, включая график визитов в Беларусь на высшем и высоком уровнях и заседаний институциональных органов двустороннего сотрудничества.

По результатам встречи достигнуты договоренности о проведении межбанковских консультаций, а также о рассмотрении соответствующей тематики в рамках 8-го заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии в начале мая 2026 г. в г.Минске.