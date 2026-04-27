Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БЕЛАРУСЬ И ЕГИПЕТ НАЛАДЯТ ПРЯМОЕ МЕЖБАНКОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ РОСТА ТОРГОВЛИ


15:52 27.04.2026

Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Евгений Соболевский 26 апреля 2026 г. встретился с министром инвестиций и внешней торговли Египта Мохамедом Фаридом Салехом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны уделили особое внимание возможностям наращивания белорусско-египетского товарооборота, в том числе путем налаживания прямого межбанковского взаимодействия, развития диалога по линии бизнес-структур, реализации в Египте проектов в сфере промышленной кооперации при возможном содействии со стороны государства.

Собеседники обсудили актуальные вопросы взаимодействия, включая график визитов в Беларусь на высшем и высоком уровнях и заседаний институциональных органов двустороннего сотрудничества.

По результатам встречи достигнуты договоренности о проведении межбанковских консультаций, а также о рассмотрении соответствующей тематики в рамках 8-го заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии в начале мая 2026 г. в г.Минске.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2026
валюта курс
EUR 3.3035
USD 2.8192
RUB 3.7538
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2720 -0.0014
USD 2.8141 -0.0051
RUB 3.7647 +0.0109
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3380 3.3400
USD 2.8270 2.8380
RUB 3.7140 3.7270
подробнее

Конвертация в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 89.5000 90.3000
USD/RUB 76.1000 76.3500
подробнее
