Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Международные связи


БУТБ ПРЕЗЕНТОВАЛА ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ


10:25 27.04.2026

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) приняла участие в деловых мероприятиях в Краснодарском крае Российской Федерации, направленных на развитие биржевой торговли и расширение взаимодействия с региональными предприятиями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, 21 апреля состоялись переговоры с Центром поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, в ходе которых рассмотрены вопросы аккредитации компаний на БУТБ и использования биржевых механизмов для наращивания экспортного потенциала.

Ключевым мероприятием стал специализированный биржевой семинар, прошедший 22 апреля в Краснодаре при поддержке департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края. В ходе семинара участникам представлены порядок аккредитации и работы на бирже, номенклатура торгуемых товаров с акцентом на продукцию агропромышленного комплекса, а также преимущества использования электронной торговой площадки во внешнеэкономической деятельности. По итогам мероприятия отмечен практический интерес со стороны бизнеса к использованию биржевых инструментов как для закупки белорусской продукции, так и для реализации собственной.

В рамках семинара и последующих B2B-переговоров представители компаний и индивидуальные предприниматели Краснодарского края выразили практическую заинтересованность как в закупках белорусской продукции, так и в реализации собственной продукции через биржевую платформу БУТБ.

23 апреля БУТБ приняла участие в семинаре акселерационной программы «Экспортный бустер» в г. Новороссийске, где презентовала возможности электронной площадки и провела индивидуальные консультации для экспортеров.

По состоянию на 25 апреля 2026 года на БУТБ аккредитованы 96 компаний Краснодарского края.

Важно отметить, что продукция, производимая в Краснодарском крае, востребована на белорусском рынке. В 2025 году через биржевые торги посредниками была реализована продукция краснодарских компаний на сумму более 1,7 млн USD, преимущественно металлопродукция и промышленно-потребительские товары. Прямая аккредитация производителей Краснодарского края на БУТБ и их непосредственное участие в биржевых торгах позволят предприятиям региона не только выйти на белорусский рынок без посреднических звеньев, но и существенно увеличить прибыль от реализации собственной продукции. Проведенные в Краснодаре и Новороссийске мероприятия призваны активизировать этот процесс и вывести торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Краснодарским краем на качественно новый уровень.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2026
валюта курс
EUR 3.3035
USD 2.8192
RUB 3.7538
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2734 -0.0008
USD 2.8192 +0.0006
RUB 3.7538 -0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3300 3.3430
USD 2.8300 2.8440
RUB 3.7100 3.7200
подробнее

Конвертация в банках
на 27.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1840
EUR/RUB 89.0000 91.0000
USD/RUB 75.8000 76.9000
подробнее
