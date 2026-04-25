Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) приняла участие в деловых мероприятиях в Краснодарском крае Российской Федерации, направленных на развитие биржевой торговли и расширение взаимодействия с региональными предприятиями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, 21 апреля состоялись переговоры с Центром поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, в ходе которых рассмотрены вопросы аккредитации компаний на БУТБ и использования биржевых механизмов для наращивания экспортного потенциала.

Ключевым мероприятием стал специализированный биржевой семинар, прошедший 22 апреля в Краснодаре при поддержке департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края. В ходе семинара участникам представлены порядок аккредитации и работы на бирже, номенклатура торгуемых товаров с акцентом на продукцию агропромышленного комплекса, а также преимущества использования электронной торговой площадки во внешнеэкономической деятельности. По итогам мероприятия отмечен практический интерес со стороны бизнеса к использованию биржевых инструментов как для закупки белорусской продукции, так и для реализации собственной.

23 апреля БУТБ приняла участие в семинаре акселерационной программы «Экспортный бустер» в г. Новороссийске, где презентовала возможности электронной площадки и провела индивидуальные консультации для экспортеров.

По состоянию на 25 апреля 2026 года на БУТБ аккредитованы 96 компаний Краснодарского края.

Важно отметить, что продукция, производимая в Краснодарском крае, востребована на белорусском рынке. В 2025 году через биржевые торги посредниками была реализована продукция краснодарских компаний на сумму более 1,7 млн USD, преимущественно металлопродукция и промышленно-потребительские товары. Прямая аккредитация производителей Краснодарского края на БУТБ и их непосредственное участие в биржевых торгах позволят предприятиям региона не только выйти на белорусский рынок без посреднических звеньев, но и существенно увеличить прибыль от реализации собственной продукции. Проведенные в Краснодаре и Новороссийске мероприятия призваны активизировать этот процесс и вывести торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Краснодарским краем на качественно новый уровень.