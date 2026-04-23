|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.04.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Международные связи
БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
10:38 24.04.2026
Вопросы продвижения отечественной продукции на российском рынке стали ключевой темой заседания профильной межведомственной рабочей группы, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Совещание, прошедшее в формате видеоконференции, возглавил посол Республики Беларусь в Российской Федерации Юрий Селиверстов. В обсуждении стратегий внешнеторгового сотрудничества также принял участие заместитель министра финансов Павел Лемех.
В центре внимания участников встречи находились механизмы эффективного наращивания поставок и инструменты поддержки белорусских производителей. Особый акцент был сделан на необходимости постоянного мониторинга ситуации в реальном времени. Такой подход позволит государственным органам оперативно реагировать на запросы бизнеса, помогая предприятиям в кратчайшие сроки решать возникающие логистические и технические вопросы.
Помимо текущих задач, стороны наметили пути по освоению новых рыночных ниш, которые открываются в рамках интеграционного взаимодействия. Системная работа в этом направлении призвана не только укрепить позиции традиционных белорусских брендов, но и создать условия для расширения товарной номенклатуры, поставляемой в российские регионы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 23.04.2026
Курсы в банках
на 24.04.2026
Конвертация в банках
на 24.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте