Вопросы продвижения отечественной продукции на российском рынке стали ключевой темой заседания профильной межведомственной рабочей группы, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Совещание, прошедшее в формате видеоконференции, возглавил посол Республики Беларусь в Российской Федерации Юрий Селиверстов. В обсуждении стратегий внешнеторгового сотрудничества также принял участие заместитель министра финансов Павел Лемех.

В центре внимания участников встречи находились механизмы эффективного наращивания поставок и инструменты поддержки белорусских производителей. Особый акцент был сделан на необходимости постоянного мониторинга ситуации в реальном времени. Такой подход позволит государственным органам оперативно реагировать на запросы бизнеса, помогая предприятиям в кратчайшие сроки решать возникающие логистические и технические вопросы.

Помимо текущих задач, стороны наметили пути по освоению новых рыночных ниш, которые открываются в рамках интеграционного взаимодействия. Системная работа в этом направлении призвана не только укрепить позиции традиционных белорусских брендов, но и создать условия для расширения товарной номенклатуры, поставляемой в российские регионы.