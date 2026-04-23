24.04.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ


10:38 24.04.2026

Вопросы продвижения отечественной продукции на российском рынке стали ключевой темой заседания профильной межведомственной рабочей группы, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Совещание, прошедшее в формате видеоконференции, возглавил посол Республики Беларусь в Российской Федерации Юрий Селиверстов. В обсуждении стратегий внешнеторгового сотрудничества также принял участие заместитель министра финансов Павел Лемех.

В центре внимания участников встречи находились механизмы эффективного наращивания поставок и инструменты поддержки белорусских производителей. Особый акцент был сделан на необходимости постоянного мониторинга ситуации в реальном времени. Такой подход позволит государственным органам оперативно реагировать на запросы бизнеса, помогая предприятиям в кратчайшие сроки решать возникающие логистические и технические вопросы.

Помимо текущих задач, стороны наметили пути по освоению новых рыночных ниш, которые открываются в рамках интеграционного взаимодействия. Системная работа в этом направлении призвана не только укрепить позиции традиционных белорусских брендов, но и создать условия для расширения товарной номенклатуры, поставляемой в российские регионы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.04.2026
валюта курс
EUR 3.2786
USD 2.8040
RUB 3.7623
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2676 -0.0049
USD 2.8040 -0.0068
RUB 3.7623 +0.0118
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3490
USD 2.8350 2.8440
RUB 3.7010 3.7100
подробнее

Конвертация в банках
на 24.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1790
EUR/RUB 90.2000 90.8000
USD/RUB 76.5000 76.9000
подробнее
